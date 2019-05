Timm Hartwig bleibt Chef

Timm Hartwig geht in seine zweite Amtszeit als Vorsitzender des Karnevalvereins KV Kummetstolle Neckarhausen. Bei der Jahreshauptversammlung am Dienstag haben ihn die Mitglieder einstimmig für die beiden kommenden Jahre bestätigt. Sein Stellvertreter Steffen Schier steht erst in einem Jahr wieder zur Wahl.

„Das vergangene Jahr ist sehr erfolgreich für uns gewesen“, sagt Hartwig im Gespräch mit dem „MM“. Dabei meint er auch die Kampagne, die bekanntlich am Aschermittwoch zu Ende geht. Fast alle Veranstaltungen seien ausverkauft gewesen, mit Ausnahme der Eröffnung im November. Hier wollen die Kummetstolle mit Live-Musik neue Akzente setzen und neue Besucher gewinnen. Am Samstag, 16. November, ist es wieder soweit.

Bereits im zweiten Jahr sind die Narren mit ihren Veranstaltungen in der kommunalen Eduard-Schläfer-Halle zu Hause. „Das klappt sehr gut“, freut sich Hartwig. Der Umzug aus der früher genutzten TV-Turnhalle sei für den Verein eher ein Gewinn, und zwar auch finanziell. Am neuen Standort könne man neben den Einnahmen aus Eintrittsgeldern auch Erlöse durch die Bewirtung erzielen.

Oktoberfest ein Renner

Neben der erfolgreichen „Dorffasnacht“ ist neuerdings auch das Oktoberfest der Kummetstolle ein echter Publikumsrenner und stets ausverkauft. „Die Nachfrage nach Karten ist schon jetzt extrem hoch“, berichtet Hartwig und verrät allen Fans dieses Trachten-Spektakels einen wichtigen Termin: Am 1. Juni startet der Vorverkauf auf der Homepage des Vereins.

Nicht nur an der Spitze des Vereins, sondern auch im Elferrat setzen die Kummetstolle auf Kontinuität. Marius Ebert bleibt Präsident, Alexander Jakel sein Stellvertreter. „Die haben das klasse gemacht“, findet Hartwig. Ideen für die neue Kampagne werden jetzt schon gesammelt, so richtig los geht’s mit der Vorbereitung aber erst nach der Sommerpause.

Ein Defizit sieht der Vorsitzende nach wie vor in Sachen Unterbringung. „Was die Lagerräume angeht, sind wir auf einem guten Weg“, deutet er eine Lösung in naher Zukunft an und berichtet von guten Gesprächen mit der Gemeinde und Bürgermeister Simon Michler. „Unser Traum sind eigene Vereinsräume, in denen unsere Garden auch trainieren können“, gesteht der Kummetstolle-Chef. Keine leichte Aufgabe für einen Verein mit rund 420 Mitgliedern, doch Hartwig betont: „Wir sind optimistisch, dass wir das auch schaffen.“

Für eine solide finanzielle Basis soll der „Club der 111“ sorgen. Seit vergangenem Jahr wirbt der Verein um 111 Leute, die 111 Euro pro Jahr spenden. „54 haben wir schon“, zeigt sich Hartwig zuversichtlich, das angepeilte Ziel zu erreichen. Das wären dann immerhin rund 12 000 Euro jährlich, die den Narren zur Verfügung stünden. hje

