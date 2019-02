Timo Sanzol-Rieth bleibt Chef

Der neue Vorsitzende des Jugendgemeinderats (JGR) Edingen-Neckarhausen ist der alte. In geheimer Abstimmung wurde der bisherige Amtsinhaber Timo Sanzol-Rieth im zweiten Wahlgang erneut zum Vorsitzenden gewählt. Die konstituierende Sitzung des neugewählten Jugendgemeinderats und die Vergabe der Ämter standen im Mittelpunkt der ersten Zusammenkunft des neugebildeten Gremiums.

Hauptamtsmitarbeiter Gerhard Fischer ist seitens der Verwaltung der zuständige Mann für den JGR. Er erklärte kurz das Procedere. Zunächst müsse ein Wahlleiter bestimmt werden und wenn der neue Vorsitzende dann gewählt sei übernehme dieser die Wahlleitung für die weiteren Vorstandsposten. „Alles ä bissel formal, aber so isses halt“, bemerkte Fischer zur Vorgehweise. Jugendgemeinderat Marlon Alcaniz Schnur, der als Wahlleiter agierte, ließ zunächst darüber abstimmen, ob das Wahlverfahren geheim oder öffentlich, per Handzeichen, erfolgen soll. Die Mehrheit des zwölfköpfigen Jugendgemeinderats entschied sich für die geheime Abstimmung.

„Insbesondere der Vorsitzende vertritt den JGR in der Öffentlichkeit. Es ist ein Amt mit Verantwortung und interessanten Aufgaben, bei dem es sich empfiehlt, etwa einmal in der Woche im Rathaus aufzutauchen“, beschrieb Alcaniz Schnur kurz die Erwartungen im Hinblick auf den Chefposten. Um diesen hatten sich Finja Kettner, Constantin Schwarz, Phillip Schaefer und Timo Sanzol-Rieth beworben oder wurden aus dem Gremium heraus vorgeschlagen. Nachdem Timo und Finja im ersten Wahlgang gleichauf lagen, brachte der zweite Wahlgang die Entscheidung: Am Ende stimmten sieben für Timo, vier für Finja und es gab eine Enthaltung. „Nachdem Timo Sanzol-Rieth die Wahl angenommen hat, darf er auch seinen gewohnten Platz als Vorsitzender einnehmen“, verkündete Alcaniz Schnur.

Beim „Fest der Kulturen“ dabei

„Ich würde für den Stellvertreter-Posten ein „neues Gesicht“ und zwar Emilia Jakobi vorschlagen“, regte Sanzol-Rieth an. Sechs, der insgesamt zwölf Jugendgemeinderäte, waren bereits im alten JGR vertreten, hinzu kommen sechs neue Ratsmitglieder zu denen die 14-jährige Emilia zählt. Die Newcomerin setzte sich gleich im ersten Wahlgang gegen Constantin Schwarz, Dennis Frank und Finja Kettner durch.

Neben der ersten gibt es auch noch eine zweite stellvertretende Vorsitzende, zu der Talessa Hohl gewählt wurde. Schriftführer wurde Phillip Schaefer, der dieses Amt bereits inne hatte. „Heute sind wir vollzählig, am besten wir besetzten gleich die Ausschüsse“, schlug Constantin Schwarz im Anschluss vor. Der Finanzausschuss wird von Dennis Frank und Paul Hanisch geleitet. Für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind Constantin Schwarz, Emilia Jacobi, Annika Baumbusch Talessa Hohl zuständig.

Als erste größere Amtshandlung wird sich der Jugendgemeinderat am „Fest der Kulturen“ beteiligen. „Wir sind Mitveranstalter und beteiligen uns mit einem Waffelstand an diesem Event“, ließ Sanzol-Rieth wissen. Nachdem man genügend Teiglieferanten gefunden hatte, wies Gerhard Fischer auf die Europa-Wahl am 26. Mai hin, für die noch Wahlhelfer gesucht werden. Hierbei können sich die über 15-Jährigen mit der Ausgabe von Stimmzetteln und die über 18-Jährigen im Wahlvorstand beteiligen.

Die offizielle Amtseinführung und Verpflichtung der neugewählten Mitglieder des JGR sowie die Verabschiedung der ausscheidenden Jugendgemeinderäte erfolgt am Mittwoch, 20. Februar, im Rahmen der Gemeinderats-Sitzung.

