Tod von Bernd Grabinger reißt eine große Lücke

Erst Corona in der Gemeinde und wenig später das: Bernd Grabinger stirbt im Alter von 67 Jahren. Die Nachricht von seinem Tod erschüttert im März viele Menschen in Edingen-Neckarhausen. Bis zuletzt war er als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat aktiv.

„Wir betrauern den viel zu frühen Tod unseres Gemeinderatsmitgliedes Bernd Grabinger“, würdigt ihn Bürgermeister Simon Michler in einem Nachruf. Geboren wurde Grabinger am 30. Juli 1952 in Ladenburg, wuchs als Sohn eines Wassermeisters beim Wasserturm in Edingen auf. Von Beruf staatlich geprüfter Techniker, befand er sich seit vier Jahren „im Unruhestand“, wie er es selbst einmal formuliert. Trotz zuletzt angeschlagener Gesundheit widmete er sich mit vollem Einsatz seiner Heimatgemeinde, legte als technischer Experte auf das Thema Energiesparen großen Wert, sowohl bei der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde als auch in den kommunalen Liegenschaften und in der Halle seines Turnvereins 1890 Edingen. Über 17 Jahre lang war er dessen Vorsitzender. Wegen der Corona-Krise sind im März 2020 keine größeren Trauerfeiern erlaubt. Die Beisetzung erfolgt deshalb im Kreis der Familie.

Mit Lukas Schöfer (34) kehrt im April ein „alter Hase“ in den Gemeinderat zurück. Der Anlass für sein Comeback macht ihn gleichwohl sehr traurig. „Ich habe Bernd Grabinger mein ganzes Leben schon gekannt, und er war auch ein Freund der Familie“, formuliert er im Gespräch mit dem „MM“. Nichtsdestotrotz kommt er gerne wieder an den Ratstisch. „Politik ist meine Leidenschaft“, bekennt der studierte Historiker und Volkswirt.

Mit Georg Schneider (64) kündigt im Oktober ein altgedienter Christdemokrat nach mehr als 20 Jahren seinen Rückzug an. Gesundheitliche Gründe, eine verstärkte berufliche Beanspruchung und ein Pflegefall in der Familie nötigen ihm den Entschluss ab. „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, erklärt Schneider. Wer aber im Gemeinderat sitze, müsse sich mit ganzem Engagement einbringen, betont er. Seinen Platz nimmt Antonio Trezza (66) ein, der bereits bis 2014 dem Gremium angehörte.

Auch in der neuen Fraktion der Linken gibt es einen vorzeitigen Wechsel. Nach nur 20 Monaten gibt Marion Miltz-Savidis ihr Mandat auf. Aus familiären Gründen, wie die junge Mutter verlauten lässt. Für sie rückt im Dezember Dastan Jasim (27) nach. Sie ist damit das jüngste Mitglied im Gemeinderat und das einzige mit Migrationshintergrund. Ihre kurdische Familie floh im Jahr 1985 aus dem Irak und lebt seitdem in Edingen-Neckarhausen. Jasim ist studierte Politikwissenschaftlerin, ebenfalls einmalig im Rat.

Mitte 2020 baut Bürgermeister Michler die Verwaltung weiter um. Sie gliedert sich fortan in vier Ämter und zwei Stabsstellen. Die Leitung des Bürger- und Ordnungsamtes übernimmt er vorübergehend selbst. Ende des Jahres 2020 stellt der Gemeinderat auf Vorschlag Michlers wichtige personelle Weichen für das Rathaus. Neue Leiterin des Bürger- und Ordnungsamtes wird die junge Mitarbeiterin Nicole Brecht (23), die bislang in der Bauverwaltung tätig war. Im Bauamt rückt für sie die Architektin Patricia Hauck auf die Stelle der stellvertretenden Amtsleiterin auf.

