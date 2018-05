Tolle „Schweinchenjagd“

Anzeige

„Organisatorisch, kulinarisch und atmosphärisch war Euer Turnier Spitzenklasse – ich komme gerne wieder.“ Beim Schlosspokal des Boule-Clubs Edingen-Neckarhausen (BCEN) waren Kommentare wie diese keine Seltenheit. Neben den Annehmlichkeiten für Spieler und Anhang war auch Boulesport der Spitzenklasse geboten. Schließlich zählt der Schlosspokal zu den Masters-Turnieren des Deutschen Petanque-Verbandes (DPV), an denen hochklassige Spieler aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Holland teilnehmen.

„An dem Turnier beteiligten sich 104 Trippletts (Dreier-Teams) und damit 312 Spielerinnen und Spieler, wir sind mit dem Zuspruch sehr zufrieden“, betonte BCEN-Vorsitzender Gerhard Hund. Zu den Teilnehmern zählten auch wieder Spieler aus dem elsässischen Drusenheim, die mit acht Teams samt Anhang angereist waren. „Um die Freundschaft zu pflegen, haben wir erstmals einen Wanderkoffer mit edlen Tropfen mitgebracht. Wir erwarten, dass der Koffer bei unserem nächsten Treffen im Elsass dann ebenfalls nicht leer zurückwandert“, scherzte der Schriftführer des Drusenheimer Bouleclubs, Pierre Zaegel.

„Das ist eine außergewöhnliche Boule-Partnerschaft, die seit rund 25 Jahren hält“, freut sich Gerhard Hund. Die Elsässer hatten auch ihre schon legendäre Merquez im Gepäck. „Die Drusenheimer bringen die Spezialität gewissermaßen frisch aus der Wurstpresse mit“, weiß der BCEN-Chef. Für ein reichhaltiges Kuchen-Büfett hatten Vereinsmitglieder gesorgt. „Die Startgelder werden ja an die Erstplatzierten wieder ausgezahlt. Was bei uns hängenbleibt, sind die Einnahmen aus der Bewirtung“, erläutert Hund und fügt an: „Bevor wir mit einem solchen Turnier an den Start gehen, fällt erst einmal die Hallenmiete an. Und obwohl wir im Schlosshof nur ein paar Schnüre spannen, muss auch dessen Nutzung bezahlt werden.“