Tolle Tüten der Kummetstolle

Da staunten die mehr als 400 Mitglieder der Kummetstolle Neckarhausen am Sonntag nicht schlecht: Ihr Karnevalsverein überraschte sie am Tag vor Rosenmontag mit einer Tüte voller Utensilien, die trotz Corona wenigstens einen Hauch von Fasnacht ins Haus bringen sollten. Luftschlangen, Brausepulver, Konfetti, dazu Luftballons, eine Schaumstoffnase und eine Tröte in der Vereinsfarbe blau, das alles macht den Empfängern sicher Spaß. Das passende Programm dazu mit Erinnerungen und neuen Produktionen gibt es weiter online im neuen Youtube-Kanal der Kummetstolle: „Ahoi!“ hje

Tütenweise Fasnacht: Die Kummetstolle sorgen für ihre Fans. © KV Kummetstolle

