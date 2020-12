Tour zur Krippe kurzfristig abgesagt

„Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.“ Was im Evangelium nach Lukas über Maria und ihren erstgeborenen Sohn überliefert ist, erinnert ein wenig an die Situation der Christen, die in diesem Jahr die Geburt Jesu feiern wollen, in der Kirche aber keinen Platz finden.

Corona und die Pandemie lassen den Kirchen keine andere Wahl, als ihre Gotteshäuser weitgehend zu schließen. „Wir feiern ein Weihnachten der Achtsamkeit“, formuliert der katholische Pfarrer Markus Miles von der Gemeinde St. Martin Mannheim, zu der auch Edingen und Neckarhausen zählen. Mitte der Woche war er noch guter Hoffnung, dass Gottesdienste im kleinen Kreis in der Kirche oder an der frischen Luft stattfinden können, denn: „Man braucht Zuspruch in diesen Tagen.“ Doch am Freitag kurz vor 16 Uhr kam dann die endgültige Absage

Auf modernen Wegen

Damit die frohe Botschaft von der Geburt Jesu trotzdem ankommt, nutzt die Kirche auch moderne Wege der Kommunikation, beispielsweise das soziale Netzwerk Facebook, Video-Übertragungen im Internet oder im Fernsehen. Dass gleich drei Gottesdienste im Rhein-Neckar-Fernsehen übertragen werden, nennt Pfarrer Miles großartig.

Doch auch vor Ort sind die Kirchen sehr einfallsreich. Schon vor Wochen kündigte die evangelische Kirchengemeinde nach dem erfolgreichen Martinsgottesdienst mit Feuer und Laternen im Kirchgarten eine Krippenfeier für Heiligabend auf dem Messplatz an. Leider wird daraus wegen der seit Mittwoch geltenden und deutlich schärferen Corona-Regeln nichts mehr. Damit die Kinder nicht vergebens ihr Spiel einstudiert haben, sollte es für sie und ihre Familien (nicht für die Öffentlichkeit) stattdessen wenigstens einen Gottesdienst im Kirchgarten geben. Außerdem waren kleinere Gottesdienste mit Anmeldung geplant. Doch auch daraus wird nun nichts. In einer Sondersitzung am Freitagabend hat der Kirchengemeinderat alles abgesagt.

Stallweihnacht statt Kirchgang

„Wir legen unserer Gemeinde als Hauptgottesdienst die Aufzeichnung der Stallweihnacht ans Herz“, erklärt Pfarrer Bernd Kreissig: „Das ist schön und risikofrei.“ Zwischen Strohballen und Schäfchen werden die Geistlichen die Botschaft vom Kind im Stall überbringen. Online-Angebote wie dieses bestehen seit dem ersten Lockdown im März und haben sich inzwischen etabliert. „Wir wollten rund um die Lutherkirche im Freien feiern“, berichtet Pfarrer Andreas Pollack aus Neckarhausen. Doch neue Empfehlungen der Landeskirche und die eigene Vorsicht mahnen zur Zurückhaltung. Letzte Weichen wurden am Donnerstag bei einer Videokonferenz des Kirchengemeinderates gestellt. Ergebnis: Es gibt vorerst keine Präsenzgottesdienste mehr. Wer den Heiligabend zuhause feiern will, kann das mithilfe einer Broschüre tun, die vor der Kirche ausliegt.

Die Katholiken hatten sich ebenfalls etwas einfallen lassen. Sie wollten an Heiligabend in den Schlosshof in Neckarhausen einladen und mit jungen Familien den Weg zur Weihnachtskrippe gehen. Sogar ein Schäfer und seine Schafe waren bereits dafür verpflichtet, das Hygienekonzept mit dem Ordnungsamt der Gemeinde abgestimmt, wie Gemeindereferentin Eva-Maria Ertl noch am Mittwoch erklärte.

Pläne geplatzt

Am Freitag dann musste auch sie ihre Pläne aufgeben. „Es ist nun doch so eingetreten, wie wir es nicht erhofft haben“, schrieb sie am Nachmittag: „Es ist uns nicht leicht gefallen. Aber zum Schutz und zur Sicherheit von uns allen gehen wir diesen Schritt und bitten um Verständnis.“ Die wenigen kleinen Gottesdienste waren bereits Mitte der Woche so gut wie ausgebucht. Nun müssen auch die dafür angemeldeten Gläubigen auf den Weihnachtsgottesdienst mit der Gemeinde verzichten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020