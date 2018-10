Trafohaus in Flammen

Mit Schaum löschte die Feuerwehr das brennende Trafohaus. © Schwetasch

Wie bereits gestern gemeldet, ist am Dienstag gegen 19.30 Uhr an einem Trafohaus in der Edinger Hauptstraße aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die eingesetzten Feuerwehren von Edingen-Neckarhausen und Ladenburg, die nach Angaben der Polizei von gestern mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Mann im Einsatz waren, konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Gegen 20.30 Uhr war das Feuer komplett gelöscht.

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Trafohaus“, berichtete Jeremy Eckstein von der Feuerwehr gestern. Der Angriffstrupp öffnete mit dem entsprechenden Werkzeug die Tür und löschte mit mehreren Kohlendioxid- und Pulverlöschern sowie Schaum den Brand.

Die Feuerwehr Ladenburg führte mit dem Gerätewagen GW-Mess Luftmessungen durch, die nach Angaben von Eckstein alle keine Besonderheiten zeigten. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Patrick Janowski und Unterkreisführer Roy Bergdoll machten sich ebenfalls ein Bild von der Lage.

Der zuständige Energiebetreiber konnte den durch das Feuer entstandenen Sachschaden bislang nicht beziffern. Teile von Edingen waren bis etwa 21.20 Uhr ohne Stromversorgung, ansonsten ergaben sich keine Beeinträchtigungen, wie die Polizei mitteilt. Die Integrierte Rettungsleitstelle Rhein-Neckar informierte die Bevölkerung über die Warnsysteme Kartwarn und Nina. Entsprechende Meldungen wurden um 20.07 Uhr abgesetzt. Um 21.45 Uhr konnten die Meldungen wieder zurückgenommen werden. red/pol

