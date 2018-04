Trauer um engagierten Mitbürger

Sein Name ist in der Neckargemeinde Edingen-Neckarhausen untrennbar mit Aktivitäten der Agenda-Arbeitskreise verbunden. Friedhelm Teich verstarb am vergangenen Freitag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren. Er hinterlässt Frau und Kinder. Noch im Juli hatte er in der Sitzung des Agenda-Ausschusses Technik und Nutzen bodennaher Geothermie allgemeinverständlich erklärt. Danach

...

Sie sehen 32% der insgesamt 1262 Zeichen des Artikels