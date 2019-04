Tresor mit Bargeld gestohlen

Einen Tresor mit Bargeld haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Räume einer Waschanlage in der Rosenstraße in Neu-Edingen erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, entfernten die Einbrecher zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 7.10 Uhr, gewaltsam die Gitterstäbe an einem Fenster, brachen dieses auf und gelangten so in das Büro. Dort hebelten sie die Tür zur Werkstatt auf. Aus einem Schrank stahlen sie den Tresor und nahmen zudem eine Geldbörse mit Wechselgeld mit. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06203/89 20 29 oder 06203/9 30 50 entgegen. red/pol

