Trinkwasserversorgung wird zum Zankapfel

Die große Mehrheit des Gemeinderates von Edingen-Neckarhausen hat es mit einem Anschluss an die Wasserversorgung der Stadt Mannheim nicht eilig. Das hat die jüngste Sitzung des Gremiums gezeigt. Auf Antrag der Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL/FDP-FWV) sollte der Rat dies als Notversorgung beschließen. Die CDU-Fraktion reklamierte für sich hingegen noch Klärungsbedarf und beantragte die Vertagung. Unterstützung erhielt sie dabei von SPD und OGL.

Obwohl bei Anträgen zur Geschäftsordnung eigentlich keine inhaltlichen Aussprachen vorgesehen sind, wurde vor der Vertagung trotzdem munter in der Sache debattiert. Zunächst versuchte Hans Stahl vom Antragsteller UBL, seine Kollegen doch noch zu einer Entscheidung zu bewegen. „Normalerweise haben wir keine Bedenken gegen eine Vertagung“, sagte er. Hier gehe es aber um eine Meinungsbildung vor der nächsten Verbandsversammlung der Neckargruppe, und diese finde vor der nächsten ordentlichen Ratssitzung statt. Im Falle einer Vertagung sei es dann also zu spät.

Im Zusammenhang mit der Belastung des Trinkwassers durch die Chemikalie Trifluoracetat, die aus dem Neckar ins Grundwasser eingedrungen war, hatte der Verband zunächst für einen Anschluss an die Wasserversorgung der Stadt Mannheim und dann wieder dagegen gestimmt. „Die Komplexität des Themas ist schon lange bekannt“, hielt Stahl seinen Kollegen vor. Wasserrechtsamt und Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hätten übereinstimmend erklärt, eine Notversorgung müsse gewährleistet sein, sagte Stahl und berief sich auch auf ein Strukturgutachten, das der Verband in Auftrag gegeben hatte. Im Falle einer Vertagung sei die Gemeinde ein Jahr lang ohne Notversorgung, warnte der UBL-Sprecher und malte ein düsteres Bild: „Dann stehen vielleicht irgendwann die Tanklaster vor der Tür.“ Bürgermeister Simon Michler (CDU) habe als Vorsitzender des Verbandes sogar schon Mittel für die Notversorgung im Entwurf des Wirtschaftsplans eingestellt, sagte Stahl auch als dessen Stellvertreter in der Neckargruppe.

Gemeinderat Rolf Stahl (OGL) sprach von vielen offenen Fragen, die geklärt werden müssten. Michael Bangert (SPD) verwies auf Kosten von einer Dreiviertelmillion Euro und bemängelte fehlende Unterlagen zu dem Thema. CDU-Fraktionschef Bernd Grabinger verwies auf eine bereits bestehende Leitung zu Heidelberg und bezeichnete das Strukturgutachten als teilweise überholt. Die TFA-Werte seien inzwischen deutlich gesunken. Schließlich stimmte der Rat gegen die Stimmen der UBL für eine Vertagung.

