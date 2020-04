Trotz Corona geht es nicht ohne Nähe

Es gibt viele Frauen und Männer, die in der Corona-Krise den „Laden am Laufen“ halten. Sie tragen zur Versorgung mit Nahrungsmitteln bei, retten Leben, kümmern sich um hilfebedürftige Menschen oder entwickeln kreative Ideen, um sich im eingegrenzten Alltag nicht ausgegrenzt zu fühlen. Der Mannheimer Morgen stellt in loser Folge solche „Mutmacher“ vor, die sich beruflich oder ehrenamtlich für andere einsetzen.

Hilfe für 160 Senioren

„Bis jetzt ist es bei uns ganz gut gelaufen“, stellt Elke Hadameck als Chefin vom ambulanten Pflegedienst „Daheim“ fest. Bislang verzeichne man weder beim Personal noch bei der zumeist betagten Klientel einen Corona-Fall. Der in Edingen ansässige Pflegedienst betreut rund 160 Senioren in der Gemeinde und drum herum. „Natürlich ist auch bei uns Corona das beherrschende Thema“, gesteht Elke Hadameck und fügt an: „Für die Mitarbeiter stellte das eine ganz neue Herausforderung dar, aber inzwischen hat sich die Lage beruhigt, jeder weiß, was er zu tun hat.“

Mindestabstand sei in der Pflege schwer umsetzbar. Wenn man die Patienten versorge, werde auf Gespräche von beiden Seiten verzichtet, damit die gefürchtete Tröpfchen-Infektion sich nicht ihren Weg bahnen kann. Hände-Desinfektion und Einmal-Handschuhe hätten bei ihr schon in Zeiten vor Corona zum Standard gezählt, versichert Elke Hadameck. Wie viele andere Einrichtungen hofft nun auch sie, den Vorrat an Mundschutz bald aufstocken zu können. Einige Senioren, die sonst zur Stammkundschaft zählen, lassen sich momentan zwar von Angehörigen versorgen, die im „Home-Office“ arbeiten oder betriebsbedingt daheim sind „aber die allermeisten sind froh, dass wir kommen“, berichtet Elke Hadameck: „’Gell, Ihr lasst und doch jetzt ned im Stich’, kam immer wieder die flehentliche Bitte.“ Davon kann keine Rede sein.

40 Mitarbeiter

„Wir geben unser Bestes, um die Menschen auch in diesen Zeiten gut versorgen zu können, das gilt sowohl für den pflegerischen als auch für den hauswirtschaftlichen Teil unserer Arbeit“, betont die Chefin von rund 40 Mitarbeitern und fügt an: „Mit vielen unserer Patienten sind wir schon seit Jahren verbunden, eine Handvoll von ihnen geht jetzt auf die Hundert zu, das ist doch ein guter Grund, das Leben wertzuschätzen und nach Corona auch wieder gemeinsam zu feiern.“

