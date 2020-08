Trotz Hitze wollen alle hoch hinaus

„Hier geht’s um Klettern, hier wird geklettert.“ Klare und bei der Hitze schon fast mahnende Worte fand Vorstand Andreas Müller zur Begrüßung der Kinder zum Ferienprogramm der Gemeinde bei der DJK. Und trotz der Hitze kehrte kein Kind bei dem schweißtreibenden Angebot um, denn Müller legte ganz klar fest: „Jeder klettert nur so weit, wie er will.“

Doch den Kindern war die Hitze offenbar völlig egal, die kletterten jede noch so schwierige Wand hoch. Und dabei versicherte Müller den Kindern: „Alles ist doppelt gesichert.“ Damit meinte er die Selbstsicherung mit der Überprüfung von Gurt und Karabinerhaken als auch den Hängetest, bevor es in die Kletterwand ging.

Die doppelte Sicherung bezog sich bei Müller aber auch auf die Corona-Verordnungen, auch da wurde sprichwörtlich alles doppelt gesichert: Alles wurde wiederholt desinfiziert und auf die Einhaltung der Abstandsregeln wurde hingewiesen und geachtet. Und dennoch fragte ein Kind, ob er beim Klettern eine Maske tragen müssen: „Nein, Distanz wahren ist beim Klettern ganz leicht, denn in der Wand seid ihr alleine.“

Seit 20 Jahren ist das Klettern bei der DJK Neckarhausen ein fester Bestandteil des Feriensommerprogramms der Gemeinde. Doch dieses Jahr sah es so aus, als ob das Klettern wegen Corona ausfallen müsse. Dann aber kam kurzfristig von der Gemeinde doch noch das Okay für das Ferienprogramm. „Wir haben statt wie jedes Jahr nicht einen Kurs angeboten, sondern wegen Corona zwei, da wir dachten, dass viele Kinder nicht verreisen können.“

Zum Schluss auf die Slackline

Am Mittwoch findet die zweite Veranstaltung statt, bei der noch Plätze frei sind. Und noch eine Änderung ist Corona geschuldet: „Es gibt bei uns kein Mittagsessen, die Vorschriften hätten wir kaum umsetzen können.“ Aber auch ohne Essen hangelten sich die Kinder durch die einfache, mittelschwere und ganz schwere Kletterwand. Und wer noch nicht genug hatte, der konnte sich im Anschluss auf der Slackline beweisen: Auf einem gespannten Gurt ging zuerst in Bodennähe von einem Baum zu anderen, später dann hoch oben in den Baumwipfeln – doppelt gesichert natürlich.

