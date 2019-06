Trotz Kritik Ratsmehrheitfür Projekt

Trotz einer drohenden Klage durch das Unternehmen Bäko hält die Mehrheit des Gemeinderates von Edingen-Neckarhausen an dem Bebauungsplan für die Wiese gegenüber Bäko fest. Das hat eine Umfrage des „MM“ bei den Fraktionen ergeben. Die endgültige Entscheidung über den Bebauungsplan wird der neue Gemeinderat treffen.

„Wir haben alles getan, um Vorsorge für den Bestand der Bäko zu treffen“, betont der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Bernd Grabinger, und verweist auf umfangreiche Lärmgutachten. „Wir wollen Bäko als Unternehmen am Standort halten“, unterstreicht er weiter. Es handle sich hier um ein „letztes Stückchen“ in dem Areal, das noch fehle. Die Gemeinde sei auf die Verwirklichung des Baugebiets angewiesen, „damit Geld in die Kasse kommt“.

Auch für Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL) ist eine erneute Grundsatzdiskussion nicht angesagt. „Wir können das nicht von vorn aufrollen“, findet er. Einer möglichen Klage des Unternehmens gegen den Bebauungsplan sieht er gelassen entgegen, wie er unter Hinweis auf Aussagen des gemeindlichen Rechtsanwalts Schöneweiß erklärt.

Auf mehrfache Gespräche mit Bäko verweist auch SPD-Gemeinderat Michael Bangert. „Mir ist nicht klar, was die Bäko eigentlich will“, sagt er im Gespräch mit dem „MM“. Laut Gutachtern sei mit dem Baugebiet keinerlei Einschränkung für das Unternehmen verbunden. Auf der Seite zur Straße hin würden ausschließlich Räume ohne dauerhafte Wohnnutzung angeordnet, also etwa Toiletten und Bäder sowie Treppenhäuser.

Rückendeckung erhalten die Pläne zur Bebauung von Edgar Wunder, dem künftigen Gemeinderat der Linken, die nach der Kommunalwahl vom Mai erstmals in den Rat einziehen wird. „Die Gemeinde würde sich lächerlich machen, wenn sie jetzt zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt das Vorhaben aufgeben oder erneute Grundsatzdiskussionen führen würde“, teilt er auf Anfrage per E-Mail mit: „Über Details kann man reden, aber die Bäko muss einsehen, dass eine Bebauung dieses Grundstücks grundsätzlich kommen wird.“

Klaus Merkle von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV), findet dagegen, dass man im Gemeinderat noch einmal über die Sache reden müsse. Zwar verweist auch er auf Aussagen der Experten, wonach durch die geplante Wohnbebauung keine Gefahr für die Bäko ausgeht. Aber angesichts einer drohenden Klage könne man das Verfahren „nicht einfach so laufen lassen“, findet er. Stattdessen plädiert er für erneute Gespräche mit der Geschäftsleitung und betont: „Wir sollten uns die Bäko nicht vergraulen.“ Schließlich handele es sich bei dem Unternehmen um einen wichtigen Arbeitgeber und Steuerzahler. hje

