Türkische Fußballer gründen ihren eigenen Club

Verhindern kann und will die Gemeinde die Gründung eines türkischen Vereins nicht. Sie stellt den Sportlern auch Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. In den aktuellen Belegungsplänen für die Fußballplätze seien zwei Randzeiten gefunden, die der neue türkische Fußballverein gerne belegen würde. „Da die bestehenden Fußballvereine zu diesen Zeiten keinen Übungsbetrieb abhalten möchten, wird die Verwaltung dem neuen Verein bei Vorliegen aller notwendigen Voraussetzungen diese Zeiten bis auf Weiteres zuteilen“, schreibt Michler.

Im Bereich der Jugend funktioniert die Integration ausländischer Sportler bislang gut, wie Timm Hartwig betont. Der Jugendmanager der Spielgemeinschaft aus DJK und Fortuna versichert, man sei bemüht, „dass alles zusammenkommt in der Gemeinde“. Derzeit spielen 180 bis 200 Jugendliche aus Edingen-Neckarhausen in den beiden Vereinen Fußball. Udo Döbele, der Spielleiter der Senioren von DJK-Fortuna, zeigt sich „maßlos enttäuscht“, vor allem jetzt, da die Fusion der beiden Vereine unmittelbar bevorsteht. „Das sind alles Jungs, die wir großgezogen haben“, bedauert er deren Abwanderung in einen eigenen Verein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018