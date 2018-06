Turniere der DJK/Fortuna

Anzeige

Am 16./17. und 23./24. Juni veranstaltet die Jugendabteilung der SG DJK/Fortuna ihre Juniorenturniere im Sportzentrum Edingen. Insgesamt sind rund 80 Mannschaften aus 28 Vereinen am Start. Los geht’s am ersten Turnierwochenende mit dem Spielfest der F-Junioren am Samstag ab 9.45 Uhr. Ab 13.30 Uhr folgen die D-Junioren beim Kleinfeldturnier. Nach den Zwischenrundenspielen und dem Halbfinale findet das Spiel um Platz 3 um 17:25 Uhr und das Endspiel um 17:45 Uhr statt. Am Sonntag, 17. Juni, startet ab 10 Uhr das mittlerweile 54. C-Juniorenturnier auf Großfeld um den Wanderpokal der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. Die Zwischenrunde beginnt ab 14.15 Uhr, das Spiel um Platz 3 ist gegen 15.25 Uhr, und das Endspiel steigt um 15.45 Uhr.

Am zweiten Turnierwochenende beginnen die E1-Junioren am Samstag ab 9.45 Uhr. Die Spiele der Zwischenrundenspiele laufen ab 12 Uhr; nach den Halbfinalspielen findet das Spiel um Platz 3 um 12.55 Uhr statt und das Endspiel gegen 13.15 Uhr. Ab 14 Uhr folgt das E2-Turnier mit Spielern des jüngeren Jahrgangs. Hier ist das Finale für 18.15 Uhr vorgesehen. Parallel findet ab 15.45 Uhr das Bambini-Spielfest statt. Die Spiele der Jüngsten sind gegen 18.45 Uhr beendet mit anschließender Medaillenübergabe an alle Teams.

Am Sonntag, 24. Juni, startet ab 10.30 Uhr dann das mittlerweile 21. B-Juniorenturnier auf Großfeld um den Karl Barth Gedächtnispokal. Die Zwischenrunde beginnt um 14 Uhr, das Spiel um Platz 3 ist gegen 15.20 Uhr und das Endspiel um 15.45 Uhr. red