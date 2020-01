Turnverein bietet „Be Fit – Mach mit!“

Beim Turnverein 1892 in Neckarhausen beginnt am Donnerstag, 30. Januar, ein weiterer Kurs „Be fit – Mach mit!“ Trainiert wird jeweils donnerstags von 20 bis 21 Uhr in der TV-Halle, Porschestraße 15. Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer, die ihre allgemeine Fitness erhöhen und durch gezieltes Muskeltraining den Rücken stärken wollen. Geleitet wird der Kurs einer diplomierten Tanzlehrerin mit Ausbildung im medizinischen Reha-Sport. Er umfasst zehn Einheiten. Die Kosten betragen für Mitglieder des TVN 20 Euro und für Nichtmitglieder 40 Euro. Wer mitmachen möchte, kann einfach vorbeikommen oder sich mit Fragen vorab an Elisabeth Noglik wenden (E-Mail: turnen@tv-neckarhausen.de, Telefon 06203/18 09 11. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020