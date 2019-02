UBL gegen Kita-Neubau

Die Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) in Edingen-Neckarhausen will den Ansatz für den Neubau der Kita im Gemeindepark aus dem Haushalt für 2019 streichen damit die geplante Neuerschuldung um drei Millionen Euro reduzieren. Das geht aus einem Antrag hervor, den die Fraktion gestern für die Sitzung am kommenden Montag eingereicht hat.

Die UBL lege großen Wert auf ausreichende und zeitgemäße Kita-Plätze. „Derzeit und in nächster Zukunft ist dies gewährleistet“, heißt es in der begründung des Antrags. In der Vergangenheit habe die UBL mehrfach ein Konzept für Substanzerhaltungs- und Neubaumaßnahmen der bestehenden und zusätzlich erforderlichen Einrichtungen angemahnt. Dieses liege noch immer nicht vor.

„Provisorium zumutbar“

Mit dem Neubau eines weiteren Kindergartens im Edinger Gemeindepark in diesem Jahr und der Sanierung des Verwaltungstraktes der Edinger Pestalozzi-Schule ab nächstem Jahr steige die Verschuldung von derzeit 10,8 auf 29,2 Millionen Euro binnen dreier Jahre. Das „Neckargrotten“-Provisorium sei für eine überschaubare Zeit zumutbar. Ergänzend schlage die UBL vor, auf dem baureifenGrundstück hinter der evangelischen Kirche in Edingen durch einen privaten Investor kostenneutral eine privat betriebene Kindertagesstätte zu errichten. Hierfür sei der Bedarf größer als für Kindergartenplätze. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019