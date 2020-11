UBL setzt auf ein Konzept, Michler will individuelle Hilfe

Die Unabhängige Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) in Edingen-Neckarhausen sieht bei der Unterbringung von Obdachlosen dringenden Handlungsbedarf. In einem Antrag an Bürgermeister Simon Michler fordert sie deshalb ein Wohn- und Betreuungskonzept. Michler setzt hingegen auf individuelle Lösungen und das Wirken seiner Sozialarbeiter.

Die UBL spricht in ihrem Antrag von einer „prekären Unterbringungssituation“ und hält die Bereitstellung von Mitteln im Haushalt für 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung für erforderlich. Bereits auf Anfrage vom Oktober sei bestätigt worden, dass die Zahl der Obdachlosen gestiegen sei und deren Unterbringung in der Wohnanlage „Am Nussbaum“ zu Konflikten führen könne. Außerdem sei kein Notfallplan und kein Unterbringungs- und Betreuungskonzept vorhanden.

Das Bündnis für Flüchtlingshilfe Edingen-Neckarhausen, in dem sich UBL-Gemeinderat Dietrich Herold ebenfalls engagiert, habe bei einer Besprechung am 4. November die Gemeindeverwaltung „auf das Gefährdungspotenzial einer unstrukturierten und zu dichten Belegung der Wohnanlage“ hingewiesen und die Erstellung eines Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen angeregt.

Ein Vorfall am 10. November mit einem SEK-Einsatz habe für Aufsehen gesorgt und unterstreiche die Notwendigkeit raschen Handelns, „um das weitestgehend gut funktionierende Zusammenleben der hier wohnenden Geflüchteten und damit auch deren positiven Ruf nicht zu beschädigen“. Bislang seien die Bewohner aus Sicht der Polizei unauffällig, erklärt Herold unter Berufung auf den Ladenburger Revierchef. Sie hätten kreisweit ein gutes Image. Sorgen macht sich die UBL auch in anderer Hinsicht. Es sei davon auszugehen, dass die Zahl obdachloser Menschen, die in der Gemeinde unterzubringen sind, langfristig steige und weitere Geflüchtete zugeteilt würden. Mit anderen Worten: Es muss Wohnraumreserven geben.

Bürgermeister Michler sieht die Dinge nicht ganz so dramatisch. „Wir sind verpflichtet, die Menschen aufzunehmen“, erklärt er die Situation. Wenn in der Wohnanlage am Nussbaum 30 Betten frei seien, würden dort auch Obdachlose einquartiert, aber immer jeweils nur wenige. „Meine Leute sind da immer nah dran“, verweist Michler auf die Sozialarbeiter der Gemeinde, die hier tätig sind und lobt zugleich die ehrenamtliche Arbeit der Flüchtlingshilfe und die Tätigkeit des Integrationsmanagers Christophe Krug.

„Kein soziales Chaos“

Konflikte könne es in einer solchen Unterkunft immer einmal geben: „Aber wir haben hier kein soziales Chaos.“ Entscheidend sei es, individuelle Lösungen für die Menschen zu finden. Dazu gehöre es auch, dass beispielsweise Geflüchtete, die eine Ausbildung absolvieren oder einem Beruf nachgehen, dezentral untergebracht werden.

„Wir sind bestrebt, diejenigen zu fördern, die sich integrieren wollen“, betont auch Integrationsmanager Krug. Dazu gehöre etwa die Möglichkeit zum Rückzug, beispielsweise zum Lernen. Die hohe Qualität der Wohnanlage hebt Krug ebenfalls hervor: „Das ist eine der besten Unterkünfte im Kreis.“ Wo Menschen unterschiedlicher ethnischer, religiöser und sozialer Herkunft untergebracht seien, stecke aber auch Konfliktpotenzial. Deshalb halte er ein Konzept bei der Unterbringung für erforderlich, „um den sozialen Frieden zu wahren“.

Der Mann, der den jüngsten Einsatz des SEK ausgelöst hatte, ist inzwischen in einer Fachklinik untergebracht worden, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt. Der Beamte, den der verdächtige Obdachlose mit einem Messer verletzt haben soll, sei noch nicht wieder im Dienst. Die Ermittlungen dauerten an.

