UBL will Pacht-Richtlinien für kommunale Äcker

Die Verpachtung gemeindeeigener landwirtschaftlicher Nutzflächen in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen ist umstritten. Die Offene Grüne Liste (OGL) hatte kürzlich gefordert, über die Verpachtung solle künftig nicht mehr die Verwaltung, sondern der Gemeinderat entscheiden. Die Unabhängige Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) schlägt dagegen einen anderen Weg vor. Sie will, dass der Gemeinderat lediglich die Richtlinien dafür erlässt. Auf deren Grundlage soll die Verwaltung dann über die Verpachtung der Flächen eigenständig entscheiden.

Den Entwurf der Richtlinien soll eine überfraktionelle Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der örtlichen Landwirtschaft erarbeiten. Darüber soll der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten und beschließen. „Unser Antrag zielt darauf ab, die Vergabepraxis für die Verpachtung künftig freiwerdender gemeindeeigener landwirtschaftlicher Nutzflächen öffentlich und transparent zu machen“, schreibt der UBL-Fraktionsvorsitzender Klaus Merkle dazu. Die Vergabe bleibe Aufgabe der Verwaltung.

Der Gemeinderat müsse sich lediglich dann mit Einzelfällen befassen, wenn von den Vergabekriterien in begründeten Ausnahmen abgewichen werden solle. „Wir streben Konsens zwischen Landwirtschaft und Gemeinde an, weswegen künftige Flächenvergaben im Einvernehmen mit dem Ortsbauernverband erfolgen“, schreibt Merkle abschließend.

In Edingen-Neckarhausen gibt es nach Angaben des Statistischen Landesamtes 715 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Das entspricht einem Anteil von knapp 60 Prozent der gesamten Gemarkung. Im Eigentum der Gemeinde stehen davon 84 Hektar, also zwölf Prozent, wie Arno Kaiser von der Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde auf Anfrage mitteilt. Der überwiegende Anteil sei an örtliche Landwirte verpachtet. Traditionell enden die Pachtverträge jeweils an Martini, also am 11. November. Sie verlängern sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht gekündigt werden. hje

Info: Mehr zum Thema: morgenweb.de/edingen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020