UBL will Tempo 30 flächendeckend einführen

Die Unabhängige Bürgerliste (UBL) will in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen flächendeckend Tempo 30 einführen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion am Mittwoch im Gemeinderat eingebracht. Beraten soll das Gremium darüber in einer der beiden nächsten Sitzungen, also auf jeden Fall noch in diesem Jahr.

„Im gesamten innerörtlichen Gemeindegebiet wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine durchgängige generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h angestrebt“, heißt es in dem Beschlussvorschlag. Davon unberührt bleiben sollen nur jene Gemeindestraßen, auf denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit schon jetzt niedriger ist (also zum Beispiel Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigten Bereichen). Das Tempolimit von 30 soll künftig auch die innerörtlichen Kreis- und Landesstraßen-Abschnitte umfassen. Ziel sei es, „die Sicherheit im Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu verbessern“.

In weiten Teilen des innerörtlichen Gemeindegebietes gilt bereits heute Tempo 30, wie die UBL auch in der Begründung zu ihrem Antrag schreibt. „Die beantragte Ausdehnung (...) sehen wir als Konsequenz gestiegener und weiter steigender Verkehrs- und Parkdichte innerorts“, heißt es weiter. Eine höhere Geschwindigkeit als 30 Kilometer pro Stunde gefährde alle Verkehrsteilnehmer „jedweder Art und jedweden Alters“. Innerörtliche Wechsel der Höchstgeschwindigkeiten könnten leicht übersehen werden, und sie verwirrten insbesondere auswärtige Autofahrer.

„Kreis und Land ins Boot holen“

Daher müssten auch mit dem Land und dem Landkreis Übereinkünfte getroffen werden, um auf deren innerörtlichen Straßenabschnitten ebenfalls 30-km/h-Zonen zu schaffen. „Eine durchgängige innerörtliche Höchstgeschwindigkeit erhöht die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer erheblich und nachhaltig“, schreibt die UBL und fährt fort, positive Auswirkungen einer solchen Geschwindigkeitsobergrenze für Klimaschutz und innerörtliche Lärmreduzierung seien unstreitig.

Für die dann überflüssig werdenden Tempo-30-Schilder hat die UBL auch schon eine Verwendung im Blick: Sie könnten veräußert werden, um den Erlös daraus für verkehrsberuhigende Maßnahmen zum Schutz der Fußgänger zu verwenden. „Zudem würden künftig Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an einem Großteil der Verkehrsbeschilderung entfallen“, schreibt Fraktionsvorsitzender Klaus Merkle.

