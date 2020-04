„Überfüllte Hallen würden nicht helfen“

Vor dem kleinen Spielplatz flattert Absperrband, die Kita Martin Luther ist ausgestorben, die Edinger Pestalozzi-Halle liegt in nachmittäglicher Stille. Am Eingang wird man dagegen von einem ungewöhnlichen Empfangskomitee begrüßt: Zwei Helfer mit Kopfbedeckungen, OP-Kitteln und Mundschutz messen die Temperatur der Besucher und stellen Desinfektionsmittel bereit. In Zeiten des Coronavirus unterliegt die Blutspendeaktion verschärften Hygiene-Regeln, über die Eric Max von der Spenderbindung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wacht.

„Ich bin hier, um den Spendern und Ehrenamtlichen zu erklären, wie die Blutspende unter den aktuellen Bedingungen abläuft“, erklärt der Helfer, der dafür eigens von Langen bei Darmstadt angereist ist. Apropos Reisen: Fast hätte man’s übersehen, aber an der Tür gibt es ein großes Plakat, das darüber informiert, unter welchen Voraussetzungen man die Halle nicht betreten darf. Nämlich dann, wenn man in den letzten vier Wochen aus Ägypten, Frankreich, Italien oder Österreich zurückgekehrt ist; betroffen sind auch Landesteile von Südkorea oder den USA. „Die Liste wird ständig aktualisiert“, erklärt Max.

Für jeden gibt es Schokolade

Man erhält auch keinen Zugang, wenn man innerhalb der Frist Kontakt zu einem Infizierten hatte oder innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einem „bislang ungeklärten Verdachtsfall“ zusammenkam. Vor allem dann aber, wenn man Symptome eines Atemwegsinfekts zeigt, unter Fieber, Husten, Luftnot, Gliederschmerzen oder Müdigkeit leidet.

„Wir haben eine Frau heimgeschickt, weil ihre Temperatur erhöht war“, erklärt Max. Sie sei zwar höchstwahrscheinlich nach einem halben Tag Gartenarbeit in der Sonne erhitzt gewesen, aber in diesen Tagen will keiner der Helfer ein Risiko eingehen. Auch drinnen ist einiges anders als sonst: Vor allem deshalb, weil es nach der Spende kein Essen gibt. „Deshalb kommen wir heute mit fünf Helfern aus“, bemerkt Edingens DRK-Bereitschaftsleiter Justus Neuwirth. Sinnigerweise bekommen die Spender aber doch noch lecker Essen: Jeder darf sich eine Packung „Merci“-Schokolade mitnehmen; um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, stehen außerdem Flaschen mit Wasser und Apfelschorle bereit.

Neuwirth und sein Team haben sich auch im Vorfeld um eine weitere Neuerung gekümmert: Nach Möglichkeit sollen die Menschen nämlich nur mit Voranmeldung kommen. „Es haben sich 122 Spender angemeldet, das ist etwa der Wert, den wir sonst auch haben“, sagt er. Die Besonderheit diesmal: Viele kommen von außerhalb.

Wie auch die Ladenburger Grünen-Stadträtin Jennifer Zimmermann, die darauf wartet, an die Reihe zu kommen, und sagt: „Heute spende ich zum ersten Mal Blut.“ Nach den Anmeldeformalitäten, die unverändert geblieben sind, werden die Kandidaten einzeln in die Halle gebeten, wo erneut Fieber gemessen wird. Die drei Ärzte klären außerdem zwei andere Kriterien ab, die sicherstellen, dass es den Betreffenden gut geht. Blutdruck und der Hämoglobinwert, also der Eisen-Gehalt im Blut, werden ermittelt.

„Es ist aber nicht möglich, festzustellen, ob jemand mit dem Coronavirus infiziert ist“, stellt Max klar. Er hofft, dass in nächster Zeit möglich ist und ist zuversichtlich, dass es auch bald Möglichkeiten der Therapie oder der Impfung gibt: „Es ist da viel in Bewegung.“ Nach und nach treten die Spender ein; in weiten Abständen sind Stühle aufgestellt, auf denen sie warten können, bis sie an der Reihe sind. Zehn Liegen stehen in der Halle, zwischen ihnen ist viel Platz, und Max erklärt: „Die Größe des Terminlokals ist in diesen Zeiten entscheidend.“ Er schätzt, dass hier 500 bis 600 Quadratmeter zur Verfügung stehen, außerdem gibt es zwei Laborplätze.

Im August nächster Termin

„Überfüllte Hallen würden derzeit niemandem helfen“, erklärt Max, „dann würden wir Blutspenden holen, um den Menschen zu helfen, und auf der anderen Seite würden sie sich beim Blutspenden infizieren. So, wie wir es im Moment machen, ist es die einzige Möglichkeit.“ Ansonsten hält Edingen seinen üblichen Turnus ein. Heißt: Im August findet die nächste Blutspende statt.

