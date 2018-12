Überraschungsgast begeistert auf der Klarinette

„Freuet Euch all“, sangen die Damen des ASB-Frauenchors bei ihrer Weihnachtsfeier in der Viktoria-Gaststätte. Und das Lied war praktisch Programm. Es war ein freudiger unterhaltsamer Abend zum Ausklang des Sängerjahres. Neben Gesang- und Gedichtsvorträgen standen Ehrungen im Mittelpunkt.

Über mehr Mitsängerinnen wären Vorsitzende Elvira Kirsch und ihre Sangeskolleginnen sicherlich froh gewesen. Leider war man bei der Weihnachtsfeier aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen zahlenmäßig geschwächt, aber der Chor präsentierte sich trotzdem gut aufgestellt.

Unter der Leitung von Chorleiterin Sabine Kneer, die am Keyboard Platz genommen hatte, sangen die Sängerinnen sechs Lieder, darunter der „Weihnachtsstern weiß den Weg“, ein Stück, das extra für die Weihnachtsfeier einstudiert wurde. Der himmlische „Adventjodler“ wiederum zählt zum festen Repertoire des Frauenchors in der Vorweihnachtszeit, dem gerne gelauscht wird. Das gilt auch für das bekannte Kalenderlied bei dem Sabine Kneer solo brillierte und der Chor den Refrain vom Kalender der buchstäblich abblättert und dabei so dünn wird, mitsang.

Dass Gesang die Herzen berühren kann, bewies Kneer auch mit dem andächtigen Lied von der Christrose, die zur Weihnachtszeit blüht. Die Dirigentin war aber nicht alleine gekommen. Sie hatte als Überraschungsgast den Klarinettisten Manfred Klein mitgebracht. Das Duo, sie am Keyboard, er auf der Klarinette, begeisterte mit dem zweiten Satz aus Mozarts Weihnachtskonzert.

Auf das Musikalische folgte das Literarische. Elvira Kirsch, Hilde Wolf und Christa Falter steuerten Gedanken zur Weihnachtszeit bei, die Falter in der Erkenntnis gipfeln ließ: „Was wir am meisten brauchen auf dieser Welt ist Frieden.“ Eine Weihnachtsfeier wie diese stellt auch den idealen Rahmen dar, um Sängerinnen für ihre Treue zum Gesang und zur Chorgemeinschaft zu ehren.

Nur noch 18 aktive Sängerinnen

Mit Elisabeth Maas bat die Vorsitzende ein Vereinsmitglied zu sich, das vor 60 Jahren dem Arbeitersängerbund beigetreten ist. Jahrelang engagierte sie sich im Vorstand und sammelte ehemals als „Unterkassiererin“ noch per Hand die Mitgliedsbeiträge ein. Ihren Einsatz gedankt bekamen auch Renate Schär, seit 45 Jahren Schriftführerin sowie Alexandra Klenk, die seit 20 Jahren für die Pressearbeit zuständig ist. Preisverdächtig war ebenso die reichhaltige Tombola, für die Mitglieder sowie die örtliche Geschäftswelt einen Beitrag geleistet haben.

Wie es 2019 mit dem kleinen ASB-Frauenchor weitergeht, das werde man dann sehen, sagte Elvira Kirsch. „Zur Zeit sind wir noch 18 aktive Sängerinnen, wir machen weiter so lange es geht“, konstatierte die Vorsitzende und fügte an: „Singen ist ein wunderbares Hobby, es macht Freude und wir würden uns nach der Weihnachtspause über weitere Mitsängerinnen freuen – einfach mal vorbeischauen und mitsingen.“ fer

