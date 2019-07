Üppige Schlemmermeile mit Livemusik

Neckarhausen feiert das Fest der Feste: „Am 13. und 14. Juli geht es wieder rund bei „Rund ums Schloss“. Bereits zum 38. Mal findet die Veranstaltung vor und hinter der ehemals gräflichen Schloss-Kulisse statt. Der Kultur- und Heimatbund Edingen-Neckarhausen sowie die beteiligten Vereine laden zu diesem Fest-Klassiker ein. Einheimische und auswärtige Gäste erwartet ein entspannter Schlemmer-Bummel inklusive musikalischer und kreativer Appetithäppchen.

Schloss und Schlosspark bieten eine eindrucksvolle Festkulisse. Auf dem gesperrten Teil der Hauptstraße, vor der Eduard-Schläfer-Halle sowie im Schlosshof und dem angrenzenden Park schlagen die teilnehmenden Vereine ihre Zelte und Stände auf. Auf dem kulinarischen Parcours mit dabei sind der Gesangverein Neckarhausen, die Kummetstolle-Karnevalisten, DJK, Viktoria, Sportkegelclub, TV Neckarhausen, die Freiwillige Feuerwehr Edingen- Neckarhausen, Singkreis und Förderverein Chormusik sowie die IG Partnerschaft.

Kulturell und sportlich wird an beiden Tagen ebenfalls viel Abwechslung geboten. Livemusik sowie DJ DoMe (Dominik Sattler) sorgen für Partystimmung. Zum Auftakt spielt die Rhein-Neckar-Bigband. Am Abend kommt die Band LA Blues Connection musikalisch mit Blues, Jazz und Swing zum Zug. Den sonntäglichen Frühschoppen umrahmt traditionell die Musikvereinigung Neckarhausen mit einem Platzkonzert auf der Schlossterrasse. Zuvor findet ein ökumenischer Gottesdienst statt, der vom ASB-Frauenchor musikalisch gestaltet wird.

Ortsmeisterschaft der Schützen

Etwas fürs Auge haben die Aquarell-Schüler der VHS-Malkurse mit ihrer Ausstellung in Orangerie zu bieten. Eröffnet wird die Bilder-Schau am Samstag um 15.30 Uhr im Beisein der Künstler und ihres Kursleiters Michael Huber, der eine kurze Einführung ins kreative Schaffen gibt.

Gegenüber im Schlossflügel haben Laienschützen die Möglichkeit, über Kimme und Korn zu zielen. Dazu bietet die Ortsmeisterschaft der Schützengesellschaft Neckarhausen an beiden Veranstaltungstagen reichlich Gelegenheit. Geschossen wird auf dem elektronischen Schießstand mit aufgelegtem Luftgewehr. Schießzeiten sind samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Neben Einzel-Teilnehmern können auch Dreier- Teams gemeldet werden. Die Siegerehrung mit Preisen und Pokalen findet am Sonntag gegen 19 Uhr statt.

Neben dem kalorienfreien Rahmenprogramm wahrt „Rund ums Schloss“ seinen guten Ruf als gemütlicher Treffpunkt und üppiger Schlemmermeile: Von kurpfälzer Küchen-Klassikern über internationale Spezialitäten und Typischem aus der französischen Partnergemeinde Plouguerneau bis hin zu süßen Köstlichkeiten wird allerorten aufgetischt bis sich die sprichwörtlichen Balken biegen.

Mit „Kanonen-Donner“ aus einem nostalgischen Geschütz sorgt die Schützengesellschaft Neckarhausen am Samstag um 16 Uhr im Schlosspark für den Festsalut zur Eröffnung. Wenn die Kanonenschläge verhallt und der Pulverdampf verzogen ist, geht es für Bürgermeister Simon Michler beim Fassbieranstich hammerhart weiter. Ist dann erst einmal „ozapft“ und kreisen die Gläser mit Freibier, wird auch an den Ständen und in den Zelten der Zapfhahn in Stellung gebracht, werden die Grills „angefeuert“ und leckere Gerichte aus Pfannen und Töpfen serviert.

