Uli Ding übernimmt Vorsitz der Angler

Der Anglerverein (AV) Edingen geht gut aufgestellt in die Zukunft. Nach 25 Jahren erfolgreicher Vorstandstätigkeit gab Hans-Jürgen Weißling bei der Jahreshauptversammlung den Vorsitz ab. Zu seinem Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter Uli Ding gewählt. Die Wahlen des kompletten Vorstandes verliefen problemlos, das Votum erfolgte jeweils einstimmig.

Zunächst informierte der bisherige Angler-Chef über die Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dazu zählten mehrere gut besuchte Fischessen mit dem traditionellen Backfischfest und der Krönung von Fischerkönig Dieter Schläfer als Jahreshöhepunkt. Neben dem Fischen und dem Fisch frittieren, setzten sich die Angler aber auch für Natur und Umwelt ein. Dazu zählte die großangelegte Neckaruferreinigung in Zusammenarbeit mit der Pestalozzi-Schule, die wieder viele freiwillige Helfer an den Fluss gelockt hat.

Zum Unterricht „in Sachen Natur“ traf sich der bisherige Angler-Chef desweiteren mit Schülern der Graf-von-Oberndorff-Schule an der Fischkinderstube. Diese macht laut Weißling ihrem Namen alle Ehre: „Die Nachwuchsproduktion in diesem Neckarseitengewässer funktioniert hervorragend und übertrifft alle Erwartungen.“ Der Anglerverein unterstützte die Pflege und den Unterhalt der Fischkinderstube im vergangenen Jahr zudem mit 3000 Euro. Die Spende resultierte aus der Jubiläums-Feier zum 90-jährigen Bestehen des Anglervereins, bei der der AV auf Geldgeschenke zugunsten des Vereins verzichtet hatte.

Ums Geld ging es auch im Bericht von Kassier Galin Haralambow der eine ausgeglichene Kassenlage vorweisen konnte. Seitens der Kassenprüfer bescheinigte Wolfgang Odenwald eine einwandfreie Kassenführung.

„Wir backen nicht nur Fisch bei unseren Fischessen, wir gehen zwischendurch auch mal angeln“, scherzte Sportwart Christian Herrmann. Er listete die verschiedenen Aktivitäten am Fluss auf. Der größte Fisch in der abgelaufenen Saison war eine 3795 Gramm schwere Barbe, die Fabian Straubmüller gefangen hatte. Auf der Suche nach „einem guten Mann, der uns bei der Jugendarbeit tatkräftig unterstützt“, sind die beiden Jugendwarte Dieter Schläfer und Helmut Schrom. „Bei uns ist immer was los“, informierte Dieter Schläfer über die Aktivitäten der Jugend.

Beiblatt mit Verhaltensregeln

Von Problemen, verursacht von ein paar Leuten die sich nicht an die Ordnung gehalten haben, berichtete IG-Vertreter Karl Schläfer. Künftig werde man an die Angelkarte fürs Edinger Ried – der Interessengemeinschaft gehören neben Edingen auch Neckarhausen und Schwetzingen an – ein Beiblatt über Verhaltensregeln anheften. Weißling betonte, dass die Angelvereine dort auch „einen Dienst an der Natur und Umwelt leisteten.“ Seitens des Rathauses war eine Erhöhung der Pacht zur Sprache gekommen, die am Mittwoch im Gemeinderat thematisiert wird. Nachdem der ehemalige Präsident der Landesfischereiverbandes, Wolfgang Reuther, der Vorstandschaft attestierte „sehr vieles, sehr gut gemacht zu haben“, bekam Hans-Jürgen Weißling sein 25-jähriges Engagement mit stehendem Applaus gedankt. fer

