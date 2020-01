Umgestürzter Baum blockiert Straße zwischen Neckarhausen und Edingen

Eine heftige Sturmböe hat am Dienstag Vormittag einen Baum an der Hauptstraße in Neckarhausen umgeworfen. Die Straße zwischen Neckarhausen und Edingen musste deshalb vorübergehend voll gesperrt werden. Rund ein Dutzend Einsatzkräfte der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen sind damit beschäftigt, die Überreste des Baums zu entfernen. Nach Angaben der Feuerwehr kann die Sperrung voraussichtlich bis 13 Uhr wieder aufgehoben werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.01.2020