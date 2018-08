Umrüstung auf LED beginnt

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen beginnt mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf hocheffiziente LED Beleuchtung. Los geht es am Montag, 27. August. Die Firma MVV Netze GmbH aus Mannheim führt die Arbeiten durch. Abgeschlossen sein sollen sie bis Ende September. Vorgesehen sind Arbeiten an den Leuchten im Zuge von Landes- und Kreisstraßen in den Ortsteilen Edingen, Neckarhausen und Neu-Edingen. Für Beeinträchtigungen im Verkehrsablauf bittet die Gemeinde um Verständnis. Im Bau- und Umweltamt steht Holger Schlüter, Telefon 06203/808140, E-Mail holger.schlueter@edingen-neckarhausen.de, als Ansprechpartner zur Verfügung. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018