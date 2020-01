Unbekannte wollen Wohnmobil stehlen

Bislang noch unbekannte Täter haben versucht, vom Gelände des Hundesportvereins (HSV) Edingen in der Drechslerstraße einen Wohnwagen zu entwenden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Täter am Montag zwischen 15.30 und 16.20 Uhr durch Öffnen eines Tors auf das Areal gelangt und verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Wohnmobil. Sie versuchten die elektronische Sicherung der Reifen zu lösen, um den Wagen anschließend vermutlich mit einem weiteren Fahrzeug abzuschleppen. Dies gelang den Unbekannten jedoch nicht, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und die Flucht ergriffen. Die Ermittler des Polizeireviers Ladenburg suchen nun Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 melden. red/pol

