Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Beim rückwärtigen Ausparken auf dem Lidl-Parkplatz in der Flößerstraße in Neckarhausen haben sich am vergangenen Dienstag kurz vor 16 Uhr zwei Fahrzeuge berührt. Beteiligt waren nach Angaben der Polizei von gestern eine Fiat- wie auch eine BMW-Fahrerin, die sich jedoch nach einem kurzen Gespräch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte.

Die Fiat-Fahrerin erstattete Anzeige bei der Polizei und beschrieb die Fahrerin des silbernen BMW mit vermutlich MA-Kennzeichen wie folgt: etwa 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, rotbraune, schulterlange Haare, gepflegte Erscheinung, normale Statur. Am Fiat entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Kunden, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und Angaben zu der BMW-Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/9305-0 bei der Polizei zu melden. red/pol