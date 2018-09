Unnötige Aufregung

Der Kita-Neubau in Edingen kommt, der zweite Abschnitt der Sanierung der Pestalozzi-Schule ebenfalls. Das sind gute Nachrichten. Für die Neckar-Krotten, die ihr mängelbehaftetes Provisorium längst nicht so lieb haben wie anfangs gedacht, und für die Schule, die zeitgemäße – und nicht zuletzt mehr – Räume benötigt. Die Entscheidung des Gemeinderats war deshalb, wie es etwa CDU-Mann Bernd Grabinger formulierte, „ein wichtiger Schritt, um voranzukommen“. Dass ein Architekt mit den ersten Planungsschritten der Schulsanierung beauftragt werden soll, unterstreicht die Absicht, nach monatelanger Diskussion Nägel mit Köpfen zu machen.

Ebenso sinnvoll ist, die Diskussion über die Frage, wo der weitere Raumbedarf der Schule gedeckt werden kann, zu einem späteren Zeitpunkt zu führen. Erstens zeigt die Realität, dass sich Prognosen ändern können. Zweitens sollte man zunächst klären, was bereits mit der Sanierung abgedeckt werden kann. Und drittens müssen alle Beteiligten einbezogen werden.

Gerade Letzteres hat Bürgermeister Simon Michler nach dem Streit ums Mittelgewann zuletzt in vielen Fällen vorbildlich praktiziert. Umso unverständlicher ist, wie es die Idee vom Wiedereinzug der Schüler in den Pavillon überhaupt in seinen Beschlussvorschlag schaffen konnte. Dass sie erst kurzfristig auf den Tisch kam, hat er selbst eingeräumt. Und prompt blies der Gegenwind heftig: vor der Sitzung von verunsicherten Kindergarten-Eltern, in der Sitzung von den Räten. Diese – verständliche – Aufregung wäre nicht nötig gewesen. Mit der Vertagung der Diskussion gleich zu Beginn hat Michler sie zwar ein Stück weit wieder abgemildert – zugleich aber für ein mittleres Chaos gesorgt. Welcher der sechs Punkte im ursprünglichen Beschlussvorschlag wie geändert und worüber letztlich abgestimmt wurde, war zwischendurch kaum ersichtlich. Nur hat das keiner so klar gesagt wie OGL-Rat Thomas Hoffmann: „Ganz verstanden hab’ ich’s nicht.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018