Unterstützung für Vereinsheim bewilligt

Die Karnevalsgesellschaft Edinger Kälble (KEK) zog bei der Jahreshauptversammlung im „Friedrichshof“ ein positives Fazit. Die Veranstaltungen wurden mit Erfolg gemeistert und auch mit den Arbeiten am neuen Kälbleheim ist man ein großes Stück vorangekommen. In naher Zukunft wollen die Kälble in dem ehemals unvollendeten Domizil der Brieftaubenzüchter durchstarten, auch wenn es mit der gesamten Fertigstellung des Projekts in diesem Jahr nicht mehr klappen wird.

Vorsitzender Stefan Specht erinnerte in seinem Jahresbericht an die Kampagne-Eröffnung, außerdem an Rathaussturm, Ordensfest, Flaggenhissung, Kinderfasching sowie die gut besuchte Narrensitzung und das Heringsessen.

Neben seinen Dankesworten für alle Helfer gab er vor allem ein Versprechen ab: „Die Vorstandschaft und ich werden weiterhin bemüht sein, im Sinne der KEK Spaß und Frohsinn zu verbreiten.“ Daneben waren die Narren auch kulinarisch aktiv, etwa beim Spargelessen, dem Schlachtfest und als Betreiber der Kerwe-Straußwirtschaft, die allesamt gut besucht waren.

20 000 Euro von der Gemeinde

Ferner berichtete er über den Fortgang der Arbeiten im und am neuen Vereinsheim. Beim zünftigen Schlachtfest, für das kürzlich am neuen Standort der Kessel angeheizt wurde, seien die Fortschritte für die Öffentlichkeit sichtbar gewesen. Angesichts der Höhe der Umbaukosten habe man bei der Gemeinde eine Vereinsunterstützung beantragt, die in Höhe von 20 000 Euro bewilligt wurde, berichtete Specht.

Ums Geld ging es auch im Kassenbericht von Schatzmeisterin Ulrike Wanger. Dank der Einnahmen aus den gelungenen Veranstaltungen verzeichnete sie einen positiven Abschluss des Vereinsjahrs; aktuell zählt der Verein 199 Mitglieder. Elferratspräsident Kevin Hockenberger informierte im Anschluss über die Aktivitäten des Gremiums, dem aktuell 16 Elferräte – neun Damen und sieben Herren – angehören. Während der Kampagne besuchten die Elferräte insgesamt 71 Vereine und Veranstaltungen. Vereinsintern gehöre das Gremium, wie Hockenberger betonte, mit zu den „Schaffern“, die immer zur Stelle seien, wenn sie gebraucht würden.

In der abgelaufenen Kampagne seien 45 Tänzerinnen in fünf Formationen aktiv gewesen, informierte Gardeministerin Sabine Mülbert. Die Darbietungen seien bestens beim Publikum angekommen. „Wir können stolz darauf sein“, bemerkte sie, „eine Garde wie diese im Verein zu haben.“ Sie dankte ihren ebenfalls ehrenamtlich agierenden Trainer-Kolleginnen sowie allen Unterstützern.

Senat fördert die Garde

Zu Letzteren zählt auch der Senat, der seinen Beitrag erhöhte, um mit diesem Geld insbesondere die Garde zu fördern. Der neue Senatspräsident Stefan Wetzel und seine Senatoren hatten sich auch Gedanken darüber gemacht, wie man der Garde zu einem einheitlichen Outfit bei Repräsentationspflichten verhelfen könne. Für diesen Zweck gingen spontan Spenden ein.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden an diesem Abend der Zweite Vorsitzende Florian Baumann, Schatzmeisterin Ulrike Wanger und die Chefin des Protokolls, Jessica Hockenberger einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neue Kassenprüferin ist Sabine Herrwerth.

