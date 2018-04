Väterchen Frost hat kapituliert

Anzeige

Selbst die Fischkinderstube schlug beim Umzug mit ihrer mit Schiffchen und Fischchen ausgestatteten Besatzung Wellen. Ganz auf süßes eingestellt sind die Schneemänner der Edinger Bürger. Die urigen Gesellen zählten wieder zu den beliebtesten Gruppen, schließlich verteilen sie ihre zarten Schaumküsse gleich hundertfach. Zwischen den verschiedenen Gruppen rollten die Wagen mit den vier Jahreszeiten. Der Frühling wurde vom Kleingärtnerverein Neckarhausen mit Blumen und Gartenzwergen symbolisiert. Den Sommer steuerte die IG Partnerschaft mit einer Miniatur-Ausgabe des Leuchtturms als Wahrzeichen der Partnergemeinde Plouguerneau bei. Gestalter des goldenen Herbsts war der BdS Edingen-Neckarhausen. Als knackfrische Kost verteilte Sabine Herrwerth Äpfel an die Zuschauer. Während der frostige Winter in der Obhut des FC Viktoria Neckarhausen buchstäblich am Ball blieb.

Die Musikvereinigung Neckarhausen, die Bläserklasse und der evangelische Posaunenchor Edingen bliesen dem kalten Gesell unterwegs lautstark den Marsch. Musikalisch mit von der Partie waren auch der Vorsitzende des Jugendgemeinderats Timo Sanzol-Rieth und Stephan Kraus-Vierling, die sich auf Lastenfahrräder transportieren ließen. Mehr einen „Knatterton“ erzeugten indes die Oldtimer der Schlepperfreunde Edingen-Neckarhausen die als Zug-Schlusslicht tuckerten.

Im Schlosshof angekommen begrüßten der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbundes, Wolfgang Ding, die Sommertagsmarschierer. Er dankte allen die am Zug mitgewirkt sowie für dessen Sicherheit gesorgt hatten. Bürgermeister Simon Michler – der zuvor ebenso wie Ding mit weiteren Vertretern von Gemeinde sowie Kultur- und Heimatbund im Corso marschierte war, freute sich über den Zuspruch: „Jetzt ist die warme Jahreszeit auf dem Vormarsch, der Winter ist endgültig vertrieben“, stellte das Ortsoberhaupt angesichts frühsommerlicher Temperaturen fest.

Und dann war es soweit: Ein letztes „Winter Ade“ und der riesige Papp-Schneemann ging in Flammen auf und wurde zum Ascheregen. „Ewe stand er noch dort, jetzt isser fort“, bemerkte ein Zaungast staunend.

