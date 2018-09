VdK-Ausflug zur Gartenschau

Vor zwei Jahren führte der Tagesausflug des VdK Edingen-Neckarhausen schon einmal nach Lahr. Damals besuchte der Sozialverband die „Chrysanthema“. Dieses Mal wird es sicherlich noch bunter werden, wenn die Landesgartenschau das Ziel ist. Am Samstag, 22. September, erfolgt die Abfahrt an der Brücke in Neckarhausen um 8.40 Uhr, danach hält der Bus am Schloss. Gegen 9 Uhr kann in Edingen am Rathaus und anschließend an der katholischen Kirche zugestiegen werden. Für Mitglieder des Ortsverbandes ist die Fahrt kostenfrei, Gäste zahlen einen Beitrag von 15 Euro. Anmeldungen nimmt Christl Hanreich, Mannheimer Straße 17, Edingen-Neckarhausen, entgegen, auch telefonisch ab 17 Uhr unter der Rufnummer 06203/8 22 17. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.09.2018