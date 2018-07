Veranstalter rechnen mit rund 400 Startern

Anzeige

Die Vorbereitungen für den Sommerlauf des TV Edingen am Samstag, 7. Juli, sind in vollem Gange. Nach dem Waldparklauf in Ladenburg im April und dem Insellauf in Ilvesheim im Juni ist Edingen die letzte Lauf-Station für die Teilnehmer am Lauf-Cup „Unterer Neckar“. Hier findet im Anschluss an den Zehn-Kilometer-Hauptlauf auch die Siegerehrung statt. Darüber hinaus gilt für alle ausgeschriebenen Strecken die olympische Devise „dabei sein ist alles“.

„Wir hoffen auf eine ähnlich gute Beteiligung wie im Vorjahr und rechnen mit etwa 400 Läuferinnen und Läufern, die sich an den verschiedenen Wettbewerben beteiligen“, teilte Werner Piva mit. Aufgrund der guten Resonanz halte man am bewährten Konzept für den Sommerlauf fest, lässt das Organisations-Team wissen. Werner Piva fungiert als Koordinator, der frühere Lauftreff-Leiter Hajo Remmers als sportlicher und Günter Hartmann als technischer Leiter. Bernd Grabinger kümmert sich um das Sponsoring, und Gabi Kapp organisiert die Bewirtung. „Alle Strecken sind schön flach, entsprechend schnell und sie führen über verkehrsfreie Wirtschafts- und Radwege“, informiert Hajo Remmers und fügt an: „Landschaftlich besonders reizvoll ist die 7,5-Kilometer-Strecke der Nordic Walker, in deren Verlauf die Fischkinderstube passiert wird.“

Wasserstellen eingerichtet

Start- und Zielpunkt ist das Sport- und Freizeitzentrum, wo auch für die Verpflegung gesorgt wird. Unterwegs sind verschiedene Wasserstellen eingerichtet, an denen sich die Läufer „laufend“ bedienen können. Zahlreiche Helfer und Streckenposten sind ebenfalls im Einsatz. Mitglieder des Radsportvereins (RSV) Edingen-Neckarhausen werden die Läufer durch Feld und Flur begleiten. Auch die Rettungsdienste sind vor Ort.