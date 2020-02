Verband hält an 7,5 Hektar fest

Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim will im neuen Flächennutzungsplan (FNP) 7,5 Hektar potenzielle Wohnbaufläche im Edinger Mittelgewann ausweisen. Das sagte Verbandsgeschäftsführer Martin Müller am Dienstag dem „MM“. Über den entsprechenden Vorschlag soll die Verbandsversammlung in ihrer nächsten Sitzung am Montag, 2. März, abstimmen. Wird er angenommen, bedeutet das für die

