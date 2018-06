Verein finanziell gut aufgestellt

Anzeige

„Wollen ein Verein für alle sein“

In ihrem Geschäftsbericht sprach die zweite Vorsitzende von einem durchaus „spannenden Jahr“. So habe beispielsweise die Geschäftsstelle mit der Sportpädagogin Eva Koch ein neues Gesicht bekommen. Sie löste die langjährige Geschäftsstellen-Leiterin Rita Heid ab. Im Sportbereich seien die Yoga-Kurse ausgeweitet und ein Kurs in Baby-Massage angeboten worden. Im Hinblick auf Investitionen erwähnte Peithner unter anderem die Installation einer Multi-Funktionsanlage für Volleyball und Indiaca in der Jahnturnhalle, die Anschaffung und Aufstockung von Geräten sowie die baldige Erneuerung der Heizungsanlage nachdem Fördergelder bewilligt wurden. „Es ist viel Bewegung im Turnverein und dies nicht nur im sportlichen Sinne. Wir streben im Sport nicht nach Höchstleistungen, sondern wollen ein Verein für alle sein“, resümierte Peithner. Namens des Vorstand-Teams dankte sie allen Abteilungs- und Übungsleitern für ihren Einsatz sowie den vielen Helfern „im Stillen“ die auf vielfältige Weise ihren Beitrag zum Wohle des Vereins leisteten.

Finanziell ist der TVE ebenfalls solide aufgestellt. Hauptkassier Uli Herold verkündete ein Kassenplus. Seitens der Kassenprüfer bescheinigte Jutta Ullrich eine „Top-Buchhaltung“. Es folgten die Berichte aus den Abteilungen Handball, Turnen, Prellball, Ski & Board, Kanu, Volleyball, Tanzen und Aikido, die Bestätigung der Abteilungsleiter, Jugendvertreter und Ausschussvorsitzenden sowie Wahlen. Das Votum für die neuen beziehungsweise bisherigen Amtsinhaber erfolgte jeweils einstimmig.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.06.2018