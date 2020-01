Verein wieder in ruhigem Fahrwasser

Jörg Thoma mag es kurz und bündig. Das stellte der Vorsitzende des Hundesportvereines Edingen 1954 bei der Jahreshauptversammlung wieder unter Beweis. Im Vereinsheim „Bei Toni“ konnte der erste Vorsitzende rund 40 Mitglieder begrüßen. Anschließend gab Thoma einen kurzen Rückblick das Jahr 2019. Er attestierte den jeweiligen Sparten in seinem Geschäftsbericht ein erfolgreiches Jahr. Höchst erfreulich fand Thoma, dass wiederum alle Prüfungen bestanden wurden: „All sinn widder dorschkumme“. 2019 hatte der Verein sich eine Pause nach den umfangreichen Turnieren der vergangenen Jahre gegönnt. „So gab es nur das große Agility-Turnier im August auf dem Vereinsgelände“, resümiert Thoma.

Kassenwartin Gabi Thiel bilanzierte ein erfolgreiches und positives Geschäftsjahr. „Prima gelaufen. So macht es Spaß und so kann es weitergehen“, zeigte sie sich erfreut. Die Kassenprüfer (beide einstimmig wiedergewählt) fanden das auch und attestierten eine ordnungsgemäße Buchführung, und beantragten Entlastung. Dem wurde einstimmig zugestimmt.

Durchweg erfreulich bis sehr erfreulich fielen auch die Berichte der Übungsleiter in den Sparten VPG, Basis, Welpen/Junghunde, Agility, Obedience, Mantrailing und THS aus. „Die hervorragende Jugendarbeit des Vereines wurde 2019 wieder mit schönen Erfolgen bei Kreismeisterschaften sowie Verbandsmeisterschaften und verschiedenen Turnieren bestätigt“, berichtete auch die Jugendleitung. Großen Zulauf hatten die Welpen/Junghunde und die nachfolgende Basis-Gruppe. Auch die „Mantrailer“ bestehen mittlerweile aus über 30 Personen. Die Agility-Truppe bewältigte das zweitägige Turnier im August mit Lob vom Vorstand. Die „Obediences“ sind die kleinste Truppe. „Bei uns ist die Trainingsgruppe für Neulinge momentan leider belegt“, teilt Spartenleiter Gerd Müller mit. Die THSler konnten einige schöne Ergebnisse in Turnieren erlaufen. Vor allem die Jugendlichen waren erfolgreich. Last not least die Hobbygruppe. Hier steht Spaß mit Bewegung an der Sache im Vordergrund.

Klaus-Dieter Immerz teilte mit, dass von „über 270 Mitgliedern etwa 100 Hundesportler ständig im Training in den jeweiligen Sparten sind. Im Sommer vergangenen Jahres übernahm nach zeitweise „unruhigem Fahrwasser“ Ehrenvorsitzender Klaus-Dieter Immerz kommisarisch den zweiten Vorsitz und wurde nun bestätigt. Neu ist auch, dass die Beisitzer nun zum erweiterten Vorstand gehören.

Der neue (alte) Vorstand wurde von 36 anwesenden Stimmberechtigten einstimmig bestätigt. Die Entlastung des Vorstandes beantragte der 83-jährige Ehrenringträger der Gemeinde, Georg Kohler. Er bescheinigte dem Vorstand hervorragende Arbeit: „Die Entlastung fällt hier sehr leicht“. Seine Meinung wurde durch die Versammlung dann auch einstimmig bestätigt.

Geplant sind 2020 drei IPO-Prüfungen. Des Weiteren eine überregionale SW/V Verbandsmeisterschaft – Fährte zusammen mit dem VdH Neckarhausen. Auch der Brigitte-Quaty-Gedächtnis Pokal soll wieder stattfinden. Den Schlusspunkt setzte Thoma in gewohnter Kürze: „Ehrungen gibt es diesmal keine.“

