Vereine erhalten Zuschüsse

Für die Sanierung des Dusch- und Umkleidebereichs der Damen erhält der Turnverein 1892 Neckarhausen (TVN) von der Gemeinde eine Beihilfe in Höhe von gut 9200 Euro. Das hat der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Auch der Kleingärtnerverein hatte eine Förderung für die Dachsanierung seines Vereinsheims beantragt und erhält dafür einen Zuschuss von 1200 Euro.

Gemeinderat Dietrich Herold von der Unabhängigen Bürgerliste FDP/FWV regte an, die Vereinsförderrichtlinien zu überprüfen und an neue Entwicklungen anzupassen. Bürgermeister Simon Michler kündigte an, dies sei bereits für eine Sitzung des Verwaltungsausschusses vorgesehen. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020