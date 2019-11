Versammlung der Kirchengemeinde

Am Sonntag, 10. November, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Edingen zu einer Gemeindeversammlung ein. Beginn ist gegen 11 Uhr (nach dem Gottesdienst) in der evangelischen Kirche Edingen (Hauptstraße). In der Versammlung werden sich auch die acht Bewerber vorstellen, die bei den Wahlen vom 17. November bis 1. Dezember für ein Amt als Kirchengemeinderat kandidieren.

Wolfgang Ding, Vorsitzender des Gebäudeausschusses, wird außerdem über den Sachstand bei den Planungen und Vorbereitungen für den Neubau des Gemeindehauses berichten. Auch der neue Pfarrer Bernd Kreissig wird anwesend sein, Fragen beantworten und von seinen ersten Eindrücken in der Kirchengemeinde berichten.

Weitere Vorschläge zur Tagesordnung können im Pfarrbüro und bei der Vorsitzenden der Gemeindeversammlung, Gisela Graß (Mail: gisela.grass@t-online.de), abgegeben werden. agö/red

