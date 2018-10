Versuchter Wohnungseinbruch

Am Samstag haben in der Zeit zwischen 14 und 16.30 Uhr bislang unbekannte Täter versucht in ein Einfamilienhaus in der Neuen Bahnhofstraße in Neu-Edingen einzubrechen. Die Haustüre wie auch die Terrassentüre, an denen sich die Täter zu schaffen machten, hielten nach Angaben der Polizei von gesetrn jedoch den Hebelversuchen stand, so dass lediglich Sachschaden entstanden sein dürfte. Die Polizei beziffert diesen auf mehrere hundert Euro. Ersten Überprüfungen zufolge befanden sich die Täter nicht im Anwesen. Hinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50, entgegen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018