VHS-Symposium „Wandel gestalten“

„Wir leben in einem Zeitalter tiefgreifenden Wandels, der sich auf individueller, gesellschaftlicher, technologischer und wirtschaftlicher Ebene erstreckt.“ Mit diesen Worten leitet die Volkshochschule Edingen-Neckarhausen ihre Einladung zu einer Veranstaltungsreihe ein. Sie steht unter der Überschrift „Wandel gestalten“ und will noch mehr Menschen die Gelegenheit geben, ihre Potenziale zu entfalten und sich persönlich weiterzuentwickeln, aber auch, sich miteinander zu verbinden. Hermann Posch kommt zu dem Symposium „Be The Change“.

Das Symposium arbeitet mit Kurzfilmen, Gruppeninteraktionen, Reflexionen und tiefenökologischen Übungen. Erster Termin ist Freitag, 4. Oktober, zweiter Samstag, 26. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr im Kultursaal des Schlosses in Neckarhausen. Die Teilnahme kostet jeweils 55 Euro (inkl. Mittagessen). Vorträge von Hermann Posch zum Thema gibt es an diesen beiden Tagen von 18 bis 20 Uhr. Hier kostet der Eintritt 15 Euro. red

Info: www.be-the-change.de/ symposium-welt-im-wandel/

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019