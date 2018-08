Viel Spaß trotz eines ernsten Themas

„Was wäre, wenn Ihr jemanden gemoppt hättet und es aufgrund dieser Handlungsweise zu einem Mord kommt?“ Diese Frage stellt Walter Heilmann bei der Schlussbesprechung zum Filmprojekt Cinema 2018. Der Dreh, der zum festen Bestandteil des Ferienprogramms gehört, wird alljährlich vom Jugendzentrum (Juz 13) organisiert.

Die Mitwirkenden am Film dürfen sich das Thema immer selbst auswählen. „Mobbing ist heutzutage fast schon allgegenwärtig, es betrifft viele Lebensbereiche“, weiß Walter Heilmann. Der Vorsitzende des Fördervereins Öffentliche Jugendarbeit Edingen-Neckarhausen (FÖEN) begleitet zusammen mit Jugendsozial-Arbeiter Arne Haider das Projekt. Sie bescheinigen der Crew eine buchstäblich filmreife Leistung. „Alle waren hochmotiviert und haben gut zusammengearbeitet“, betonen die beiden.

Annika Baumbusch, die das Mobbing-Opfer spielt, wird den ganzen Film über gemobbt. Ein Vorgehen, das tragisch endet. Sie kommt wegen ihrer angeblichen Hässlichkeit ins Visier ihrer Mitschüler. „Ganz so krass ist es in Wirklichkeit dann zumeist doch nicht“, relativiert ihre Schauspieler-Kollegin Mara Lung.

Sie war schon im vergangenen Jahr dabei, und die Sache macht ihr auch dieses Mal trotz des ernsten Themas viel Spaß. Am meisten würden Leute gemoppt, die in ihrem Verhalten auffällig anders seien, registrieren die Schüler in ihrem realen Schulleben. „Zählen dazu auch Streber?“, will Arne Haider wissen. „Strebsam zu sein, ist nichts Schlechtes“, ergänzt der Jugendsozialarbeiter, der im Film einen Part als Chefredakteur einer Zeitung hat.

Eine Journalistin kommt nämlich auf die Drahtzieherin, die hinter einer Internet-Plattform steht und bei der sich just um die Schulleiterin handelt. Sie will ihre Tochter auf diese Weise rächen. Eine Detektiv-Gruppe aus Schülern deckt dies auf.

Gedreht wird auf dem Schulhof der Pestalozzi-Schule, im Jugendzentrum und im Rathaus. „Jetzt werde ich in den nächsten Wochen das Material erst einmal zusammenschneiden, bis es dann im Herbst zur Uraufführung des Films kommt“, kündigt „Cutter“ Walter Heilmann schon einmal an. fer

