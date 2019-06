Viele Ständchen für den Gesangverein 1859/1897

Hannelore Schäfer

„Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder.“ Diese Redensart galt auch für das Freundschaftssingen aus Anlass des 160. Geburtstags des Gesangvereins 1859/1897 Neckarhausen. Es war ein Festtag mit musikalischen Geschenken in ganz unterschiedlicher Tonart von volkstümlich über modern bis hin zur Klassik. Die Bandbreite und Ausdruckskraft der verschiedenen Chöre waren eine hervorragende Werbung für den Chorgesang in seiner ganzen Vielfalt und Klangkunst.

„Musikalische Unterhaltung mit befreundeten Vereinen“, so war der von Thomas Zachler moderierte Nachmittag überschrieben. Er hatte zahlreiche Freunde des Chorgesangs in die Eduard-Schläfer-Halle gelockt. Den Auftakt beim nachmittäglichen Freundschaftssingen machte die Formation „Rocks2gether“ des Gesangvereins Neckarhausen mit dem schwungvollen „What a happy day“. Wer wollte dieser Zusammenfassung eines gelungenen Festtages widersprechen?

Knaben-Terzett fasziniert

Mit dem Schmeichler „Only you“, gesungen vom MGV Germania 1869 Sandhausen ging es weiter, bevor der evangelische Singkreis Neckarhausen seinen Auftritt hatte. Der trostreiche Psalm „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ sorgte im Publikum für andächtige Momente. Als eines der absoluten Höhepunkte des Nachmittags stellte sich das Knaben-Terzett des Kinderchors des Nationaltheaters Mannheim heraus. Die drei Knaben, unter ihnen der Neckarhäuser Fridolin Bosse, überzeugten mit hochkarätiger Gesangskunst, glockenreinen Stimmen und einer anspruchsvollen Liedauswahl. „Jungs, habt ihr noch ein Lied drauf?“, fragte Thomas Zachler nach den Bravo-Rufen und fügte an: „Das Trio startet demnächst bei „Jugend musiziert.“

Den „Sommerpsalm“ stimmte im Anschluss der Gesangverein Deutsche Einheit 1906 Rheinhausen mit der hoffnungsfrohen Botschaft „Der Sommer wird sich finden“ an. Man musste ihn aber nicht erst herbei singen, er hatte sich an diesem sonnigen Sonntag schon längst eingefunden. „Jetzt wird’s kriminell“, kündigte Chorleiterin Elena Kleiser-Wälz an, die mit ihrem MGV Sängerbund 1873 Großachsen den Evergreen“ Kriminal-Tango“ nicht nur stimmlich, sondern auch optisch mit Hut in Szene setzte.

Glückwünsche vom Zweitältesten

Danach war wieder einmal Musikdirektor Walter Muth am Zug, der neben dem Gesangverein Neckarhausen noch vier weitere Chöre dirigiert, darunter der MGV Frohsinn 1901 Rotenberg. Dass dieser Chor auch solistisch gut aufgestellt ist, kam bei „Handwerkers Abendgebet“, einem gefühlvoll melancholischen Stück besonders schön zum Ausdruck. Mit dem katholischen St. Andreas-Chor Neckarhausen und Udo Jürgens „Hymne an die Zukunft“ ging es emotional weiter. „Unser Chor als zweitältester, gratuliert dem ältesten hier in Neckarhausen“, sagte Vorsitzende Silke Buschulte-Ding und würdigte den „Kraftakt“ der Verschmelzung von MGV und Germania.

„Wir kamen einst aus Piemont“, lautete schlussendlich noch die musikalische Grußbotschaft, der Sängervereinigung Weinheim, bevor dann die Bläserklasse der Merian-Realschule-Ladenburg zu den Instrumenten griff. „Der Gesangverein Neckarhausen hat heute etwas ganz tolles auf die Beine gestellt“, lobte die frühere Frauenbeauftragte des Sängerkreises Weinheim, Ingrid Müller, die Veranstaltung. Mit deren Verlauf zeigte sich auch der Vorsitzende des Gesangvereins, Sven Betzold, zufrieden: „Es war eine gelungene Geburtstagsfeier, die Mut für die Zukunft macht.“

