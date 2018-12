Vielfalt im zauberhaften Winterwald

„Dieses Mal wird es winterlich. Vom Schneehasen über Schneewittchen bis hin zu Schnee-Eulen haben wir alles im Programm“, kündigte Silke Buschulte-Ding beim traditionellen Nikolausabend des Turnvereins 1890 Edingen an. Auch in der 93. Auflage hat der sportliche Klassiker nichts von seiner Anziehungskraft verloren.

Die Turnschau in der vollbesetzten Pestalozzihalle stand dieses Mal unter dem Motto „Der Nikolaus im Winterwald.“ Rund 100 kleine Akteure zeigten in einer flotten Vorstellung, was sie das Jahr über gelernt hatten.

Im Namen des Vorstands des TVE begrüßte Janine Tödling die Besucher. Sie war zugleich als Übungsleiterin im Vorschulturnen aktiv. Nachdem der Nikolaus als wahrer Überflieger aus dem hohen Norden eingetroffen war, sorgte Gitarrist Timo Sanzol-Rieth mit dem traditionellen „Lasst uns froh und munter sein“ für die Begleitmusik. Moderatorin Silke Buschulte-Ding führte ebenso unterhaltsam wie sachkundig durch das Programm.

Balletteusen zum Auftakt

„Als erstes kommen die kleinen Balletteusen“, kündigte Buschulte-Ding die graziösen Minis an, die „als lustige Pilze im Winterwald“ angetänzelt kamen. Die Ballettschülerinnen von Maria Kohl-Bronder waren in den verschiedenen Altersgruppen, ferner als leichtfüßige Rehe und zart beflügelte Schnee-Eulen buchstäblich spitzenmäßig unterwegs. „Verzaubert im Winterwald“, lautete das Motto der kleinen Vorschul-Turner, die unter Leitung von Manuela Ding, Inga Hoffmann und Janine Tödling über Bälle trippelten, Leitern erklommen und vom Kasten sprangen.

Die Turnzwerge von Jutta Vierling, Andrea Rietz, Yasmin Vierling und Nikki Gött machten ihrem Namen ebenfalls alle Ehre. Sie balancierten unermüdlich Bank auf und Bank ab. Zwischen den einzelnen Auftritten bezogen Silke Buschulte-Ding und Janine Tödling das Publikum in kleine Rate- und Spielrunden mit ein. „Damit wollen wir ihnen die Zeit während der Umbauphasen auf der Bühne ein wenig verkürzen“, erklärte Buschulte-Ding. Derweil war der Nikolaus (Julian Vieth) mit flotten Sprüngen und ebensolchen Sprüchen unterwegs. Für einen – nach eigener Angabe – 268-Jährigen hatte er enorm viel Power.

Kleine „Skihasen“

Danach kamen die „Skihasen“ und damit die etwas älteren Vorschulturner zum Zug. Die Kids gaben zum Hit „Schifoan“ ordentlich Gas, purzelten gekonnt über die Matten und balancierten im Rückwärtsgang über die Bänke. Die Gruppe wird von Claudia Kraft, Katrin Nicolai und Sandra Edelmann betreut.

Bei den Akteuren im Alter von sechs bis neun Jahren kam dann verstärkt der turnerische Aspekt zum Zug. Unter dem Motto „Socks ‚n’ roll“ waren die bunten Sockenträger in ihrem sportlichen Element. Die Schützlinge von Karina Bühler und Sabrina Bühler schlugen Rollen, machten Klimmzüge und erwiesen sich als geschickte Pyramiden-Bauer, eine Disziplin mit der man beim Turnverein nicht früh genug beginnen kann. Schließlich sind Pyramiden eine Ehrensache, die verdiente Turner an ihren Ehrentagen gestellt bekommen.

Eine klasse Choreografie präsentierten schließlich noch die „Who’s Teddys“, die unter der Regie von Yasmin Vierling, Selene Coutant und Anna-Lena Wörner den „Tanz der 13. Fee“ zeigten. Zum Ausklang aktivierte Karina Bühler dem „TVE-flashmobber“ auch das Publikum und sorgte damit für einen allseits „bewegenden“ Abschluss des 93. Nikolausabends.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018