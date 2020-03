Vier Corona-Fälle in Edingen - Grundschule vorsorglich geschlossen

Von Hans-Jürgen Emmerich

In Edingen gibt es vier Fälle von Corona-Infektionen. Das hat Bürgermeister Simon Michler am Montag vormittag auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt. Danach sind zwei Erwachsene und zwei Kinder erkrankt. In Absprache mit der Schulleitung wurde die Pestalozzischule für den Rest der Woche geschlossen. Das wurde am Montag auf der Homepage mitgeteilt.

Zwei Schüler, die in Edingen wohnen, sind laut Gemeinde nach ihrer Rückkehr aus einer Ski-Freizeit in Italien positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um einen Schüler der Merian-Realschule in Ladenburg und eine Schülerin der Pestalozzi-Grundschule in Edingen. „Die betroffenen Schüler sowie die Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne“, teilt die Gemeinde mit.

Wie Michler weiter erläutert, war die infizierte Schülerin am Montag vergangener Woche von einer Skifreizeit in Südtirol zurückgekehrt und von der Schule nach Hause geschickt worden. Weil unklar sei, mit wem das Kind in der Schule Kontakt hatte, sei diese vorsorglich komplett geschlossen worden. Das Ergebnis des Tests liege seit Sonntagabend vor. Der zweite erkrankte Schüler besucht die Merian-Realschule in Ladenburg, die ebenfalls geschlossen wurde.

Nach Angaben des Bürgermeisters sind auch zwei Erwachsene aus Edingen nachweislich mit Corona infiziert. Diese stünden seit Samstag Abend unter häuslicher Quarantäne. Über die aktuellen Fälle werde die Gemeinde jeweils vom Gesundheitsamt des Kreises informiert. Weil die Erwachsenen offenbar nicht mit einer größeren Zahl von Personen zusammengekommen seien, habe es keine Veranlassung zu weiteren Maßnahmen gegeben.

„Man darf das Thema nicht unterschätzen“, betonte Michler und betont, es sei richtig gewesen, das zurückgekehrte Kind bereits am vergangenen Montag wieder nach Hause zu schicken. „Wir sollten das ernst nehmen“, erklärte Michler weiter. „Ich kann die Auswirkungen heute noch gar nicht abschätzen“, machte der Bürgermeister deutlich. Stand Montag Vormittag ist die Graf-von-Oberndorff-Schule im Ortsteil Neckarhausen von der Infektion nicht betroffen.

Mit dem Flohmarkt an der Pestalozzi-Schule am kommenden Samstag, 14. März, ist bereits eine Veranstaltung in der Gemeinde abgesagt worden. Weitere könnten durchaus folgen.

Mit Fragen rund um das Corona-Virus können sich die Bürger an die eigens eingerichtete Hotline beim Gesundheitsamt wenden. Diese ist unter Telefon 06221/522 18 81 täglich von 7.30 bis 21 Uhr zu erreichen.

