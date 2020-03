Edingen-Neckarhausen.In Edingen gibt es vier Fälle von Corona-Infektionen. Das hat Bürgermeister Simon Michler am Montagvormittag auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt. Danach sind zwei Erwachsene und zwei Kinder erkrankt. In Absprache mit der Schulleitung wurde die Pestalozzischule für den Rest der Woche geschlossen.

Zwei Schüler, die in Edingen wohnen, sind laut Gemeinde nach ihrer Rückkehr aus einer Ski-Freizeit in Italien positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um einen Schüler der Merian-Realschule in Ladenburg und eine Schülerin der Pestalozzi-Grundschule in Edingen. „Die betroffenen Schüler sowie die Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne“, teilt die Gemeinde mit.

Wie Michler weiter erläutert, war die infizierte Schülerin am Montag vergangener Woche von einer Skifreizeit in Südtirol zurückgekehrt und von der Schule nach Hause geschickt worden. Weil unklar sei, mit wem das Kind in der Schule Kontakt hatte, sei diese vorsorglich komplett geschlossen worden. Das Ergebnis des Tests liege seit Sonntagabend vor. Der zweite erkrankte Schüler besucht die Merian-Realschule in Ladenburg, die ebenfalls geschlossen wurde. Nach Angaben des Bürgermeisters sind auch zwei Erwachsene aus Edingen nachweislich mit Corona infiziert. Diese stünden seit Samstagabend unter häuslicher Quarantäne. Weitere Verdachtspersonen aus Edingen wurden getestet, ein Ergebnis soll am Dienstag vorliegen. Danach werde weiter entschieden. Über die aktuellen Fälle werde die Gemeinde jeweils vom Gesundheitsamt des Kreises informiert.

„Thema ernst nahmen“

„Man darf das Thema nicht unterschätzen“, betont Michler und ergänzt, es sei richtig gewesen, das zurückgekehrte Kind bereits am vergangenen Montag wieder nach Hause zu schicken. „Wir sollten das ernst nehmen“, erklärt Michler weiter.

Stand Montagvormittag ist die Graf-von-Oberndorff-Schule im Ortsteil Neckarhausen von der Infektion nicht betroffen. „Bei uns sind nur wenige Schüler vorsorglich nach Hause geschickt worden“, berichtet Schulleiterin Angelika Engelhardt auf Nachfrage. In einem Erlass des Kultusministeriums vom vergangenen Freitag war diese Vorsichtsmaßnahme für Schüler und Lehrer empfohlen worden, die sich während der vorangegangenen Fasnachtsferien in einem Risikogebiet aufhielten. Als solches wird vom Robert-Koch-Institut seit Donnerstag auch Südtirol eingestuft.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020