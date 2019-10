Vier Tage Programm

Am Wochenende wird in Edingen Kerwe gefeiert. An einigen Stellen kann man sich schon ab Freitag darauf einstimmen. Ein Überblick:

Bus-Truck Station „535“: Freitag bis Montag ab 10 Uhr Kaffee und Kuchen. Abends Longdrinks, Sonntagabend ab 17 Uhr Livemusik mit Helmut Knopf. Parkplatz VR Bank.

„Die Winterkönigin“ Bar und Weinwirtschaft: Gartenstraße 3, Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr, abends Livemusik mit Boy-Group.

Floriansklause der Jugendfeuerwehr: Gerätehaus Gartenstraße, Samstag ab 17 Uhr, Spezialitäten, Drinks, Bar. Musik mit einem DJ.

Turnverein 1890: Jahnhalle, Samstag ab 18 Uhr Schweinepfeffer. Montag ab 10.30 Uhr herzhafte Kerwe-Spezialitäten, Kaffee und Kuchen. Abends Livemusik.

„Bürger in Aktion“: Straußwirtschaft im Schlösschen, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr „Leckeres aus Topf und Pfanne“ , Vinothek.

Sportvereinigung Fortuna: hinter der Alten Schule, Samstag ab 15.30 Uhr, abends Live-Musik mit Stips, Sonntag ab 12 Uhr Mittagessen, später Kaffee und Kuchen, ab 18 Uhr Live-Musik mit „Sequoia“. Montag ab 10.30Uhr Senioren-Stammtisch, 11.30 Uhr Schweinshaxen-Essen, 18 Uhr Ausklang mit „Teamplay“.

Handball-Klause der TV-Handballabteilung: Spiegelsaal Jahnhalle, Freitag ab 20 Uhr Eröffnungs-Party Party mit elektronischen Klängen, Samstag ab 20 Uhr Party mit DJ Tanne. Montag ab 20 Uhr Kerwe-Ausklang mit „Eastbound-Train“.

Karnevalsgesellschaft Edinger Kälble: Schützenhaus am Messplatz, Samstag ab 16 Uhr Kaffee und Kuchen. Sonntag Frühschoppen nach dem Gottesdienst, traditionelle Kerwespeisen. Leberknödel, Schweinepfeffer, Flammkuchen.

Tanzformation „Lightning“: Rathausstraße 13, Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 13 Uhr, Waffel- und Crepestand.

Beates Knödelklause: Parkplatz VR Bank, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, hausgemachte Semmelknödel mit Rahmpfifferlingen und anderen Spezialitäten, Kaffee und Kuchen

Bistro El EL: am Messplatz, Freitag 19 Uhr Kerwe-Auftakt. Samstag, Sonntag und Montag ab 12 Uhr Lunch-Time, Sonntagabend Live-Musik mit Trio Kraus.

DRK: Samstag ab 8 Uhr rollende Straußwirtschaft mit Zwiebelkuchen und Neuem Wein. Zusätzlicher Verkaufs- Stand vor Edeka. Sonntag ab 13.30 Uhr DRK-Cafe, Kaffee, Kuchen, Kinderhüpfburg VR-Parkplatz

Kerwe-Sonntag: Die Bündnis-Grünen servieren Kürbissuppe und Waffeln in der „Grünen Laube“. Die FDP lädt zum Kerwe-Treff bei heißen Maronen, die SPD bittet an den ihren „Sozialen Kerwestand“ mit Flammkuchen. Die CDU lässt an ihrem Stand die Korken knallen. Das Landfrauen-Café öffnet um 14 Uhr im Anna-Bender-Saal. „Allerlei Schönes“ gibt es beim NC-Studio. Verkaufsoffener Sonntag, BdS-Glücksrad und BdS-Taler. Info-Stände Ökostromer, Sängereinheit, NABU-Ortsgruppe mit Bastelangebot. „Open Day“ bei der Bäckerei Kapp.

SG Tell: Kerwe-Montag, ab 11 Uhr Haxenessen im Schützenhaus. fer

