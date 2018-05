Anzeige

Zufrieden zeigte er sich mit der finanziellen Situation des Vereins. Diese habe sich weiter verbessert. Die Rückzahlungen aller Verbindlichkeiten seien bis auf eine Ausnahme umgesetzt. Die Teilnahme an Veranstaltungen wie „Rund ums Schloss“ oder der Kerwe sowie die Familienfeier seien ein Erfolg gewesen. Was oft fehle, seien Helfer außerhalb des Vorstands. Als Beispiele nannte Hertel das Verteilen von Stadionheften und Spieltagsplakaten sowie die Pflege des Geländes.

Nichts Neues gibt es Hertel zufolge in Sachen „Neckarhausen Nord“. Nach wie vor schwebe das geplante Baugebiet wie ein Damoklesschwert über dem Verein. Dessen Zukunft sei aufgrund der fehlenden Rahmenbedingungen ungewiss. Noch laufe der Erbpachtvertrag für das Vereinsgelände, Ausweichplätze im Sportzentrum seien nicht realisiert. Die vorhandenen Plätze befänden sich zudem in einem katastrophalen Zustand. Ferner mangle es an Platzkapazität. „Nachdem sich ein weiterer Fußballverein im Ort aus der islamischen Gemeinde heraus gegründet hat, wird diese Kapazität zur kommenden Saison noch knapper“, prophezeite Hertel. Auch Spielausschussvorsitzender Martin Kinzig prangerte die Platzprobleme an. Es stelle sich die Frage, ob man künftig alles im Sportzentrum konzentrieren oder die Situation lieber räumlich entzerren wolle. fer

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018