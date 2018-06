Viktoria kickt gegen den Waldhof

Anzeige

„FC Viktoria 08 Neckarhausen – 110 Jahre Leidenschaft“: Unter diesem Motto begeht der FC Viktoria das Jubiläum zu seinem 110-jährigen Bestehen. Neben Fest- und Ehrungsabenden warten die Fußballer dabei mit einem besonderen sportlichen Highlight auf: Am Samstag, 30. Juni, steigt im Sport- und Freizeitzentrum Edingen-Neckarhausen ein Jubiläumsspiel gegen den Regionalligisten SV Waldhof Mannheim 07. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Karten ab sofort

Zuvor bestreitet die zweite Mannschaft des FC Viktoria 08 ab 10.30 Uhr ein Blitzturnier gegen die Freunde der TuS Einheit Weinheim sowie den FSV Zotzenbach. Alle Interessierten sind zum Mitfeiern und Anfeuern eingeladen. Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist gesorgt.

Karten können ab sofort per E-Mail an vorverkauf@viktoria-neckarhausen.de geordert oder an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Schuhmacherei Hertel, Hauptstraße 428, Neckarhausen oder Buchhandlung Bücherwurm, Rathausstraße 14, Edingen. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder unter 16 Jahren sind frei. red