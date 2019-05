Viktoria schließt Umzug derzeit aus

Das geplante Neubaugebiet Neckarhausen-Nord beschäftigt den Fußballclub Viktoria nach wie vor. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag war es das Thema, das die 35 anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder am meisten diskutiert wurde.

„Wir wollen uns nicht über den Tisch ziehen lassen“, lautete der Tenor bei der Mehrheit der Mitglieder.In seinem Bericht erinnerte Vorsitzender Tobias Hertel an das Jubiläum unter dem Motto „110 Jahre Leidenschaft“ und einige schöne Events. Sportlicher Höhepunkt des Jahres war zweifellos das Freundschaftsspiel im Juni gegen den SV Waldhof Mannheim.

Auf gutem Wege befindet sich, trotz der Mehrausgaben 2018, die finanzielle Situation des Vereins. Die Teilnahme an Veranstaltungen wie „Rund ums Schloss“ oder der Kerwe sowie die Familienfeier seien ein finanzieller Erfolg gewesen. Alles in allem hat der mit 110 Jahren älteste Fußballverein am Ort nach Angaben des Kassiers Christian Kuhn eines geschafft: „Seit Anfang des Jahres sind wir schuldenfrei, was seit mehr als zehn Jahren nicht mehr der Fall war, wir sind auf sehr gutem Wege.“ Er bilanzierte sogar einen geringen Überschuss für das abgelaufenen Geschäftsjahr.

„Absolut nichts Neues“ gibt es nach den Worten von Hertel in Sachen „Neckarhausen Nord“: Die vorhandenen Plätze sind in einem katastrophalen Zustand. „Wir wollen hier auch nicht mehr investieren“, machte Hertel. „Aber es ist trotzdem noch unsere Heimat, und Heimat sollte so nicht aussehen.“ Hertel bat deshalb um Hilfe bei den 230 Mitgliedern des Vereines. Ersatzspielplätze für den laufenden Betrieb sind immer noch nicht realisiert. „Solle mir vielleicht in Ladeburg uff de Neckarwies kicke?“, bemängelte Margot Fils vom Verwaltungsrat.

Die Überbelegung vorhandener Platzkapazitäten in der Gemeinde nach der Gründung eines weiteren Fußballvereins im Ort war der nächste Kritikpunkt. Hertel betonte noch einmal, dass die Viktoria bei ihrer Entscheidung bleibe, komplett ins Sport- und Freizeitzentrum umzuziehen. Die Gemeinde müsse endlich die Voraussetzung für einen Sportbetrieb mit eigenem Vereinshaus an der neuen Spielstätte schaffen. Unter den gegebenen Umständen werde der Verein nicht umziehen.

Personelle Engpässe

Spielausschuss-Leiter Martin Kinzig berichtete, die erste Mannschaft stehe nach langer Durststrecke ohne Punktgewinn mitten im Abstiegskampf zur B-Klasse. Bei der zweiten Mannschaft machten permanent personelle Engpässe und fehlende Kontinuität der Akteure Sorgen. „Wir können einfach keine Jugendliche mehr gewinnen, die für unseren Verein spielen wollen“, klagte Kinzig. Hinzu kämen personelle Engpässe bei Betreuern und Trainern: „So ist keine Jugendarbeit mehr möglich.“ Neu sei, dass man mit Mauro Hamberger und Dennis Höhnle ein junges Trainerteam gewonnen habe. „Die AH-Mannschaft hat keinen Spielbetrieb und trifft sich nur noch zu gelegentlichem Training“, berichtete Abteilungsleiter Roland Heibel. Das beliebte Jedermannturnier werde auch 2019 nicht stattfinden.

Bei den Wahlen wurde als zweiter Vorsitzender Patrick Ibele bestätigt. Beisitzer sind Irene Daners und Christa Lipps. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Margot Fils und Uwe Oettinger. In ihren Ämtern bestätigt wurden Martin Kinzig (Spielausschussvorsitzender) und Benjamin Borho (Spielausschuss). Leiter der AH bleibt Roland Heibel.

Bereits im Vorfeld traf sich der Förderverein der Viktoria unter seinem Vorsitzenden Michael Bangert. Er zeigte sich mit einem geringen Überschuss in der Bilanz gut aufgestellt. Nach der Entlastung des Gesamtvorstandes war die Versammlung mit 15 anwesenden Mitgliedern in rekordverdächtigen zwölf Minuten abgewickelt.

