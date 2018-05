Vivaldis „Gloria“ als Höhepunkt

Anzeige

„Trauen Sie sich, den Ton ein bisschen mehr fließen zu lassen!“ Die freundliche Aufforderung richtete Anabelle Hund an die Sängerinnen und Sänger des Partnerschaftschors. Die deutsch-französische Konzertsängerin und Sopranistin leitet den Chor im Wechsel mit Thilo Ratai auf deutscher Seite. In der Bretagne wird ebenfalls fleißig gesungen, am Ende vereinen sich beide zum Deutsch-Französischen Partnerschaftschor, der den Jubiläumsfeiern Ende August in Edingen-Neckarhausen die besondere Note verleihen soll.

Das „goldene“ Jubiläum aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft wurde bereits in den Pfingstferien vergangenen Jahres mit großem Programm in der Bretagne gefeiert. Teil zwei der Feierlichkeiten findet jetzt in den Sommerferien in Edingen-Neckarhausen statt. Und der Gesang gehört bei einem solchen Ereignis bekanntlich dazu.

„Der Jubiläumschor besteht seit 1977 und formiert sich regelmäßig zu den Jubiläumsfeierlichkeiten neu“, erklärt der ebenfalls mitsingende Ehrenvorsitzende der Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP), Erwin Hund. Unter den Sängerinnen und Sängern befinden sich neben etlichen Neuzugängen auch engagierte „Wiederholungs-Sänger“ aus den Anfangszeiten des Projekts.